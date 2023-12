La Rai sempre più tossica

Ieri mi è capitato di vedere un pezzetto di Agorà, il programma del mattino di Rai 3. Con due guerre in corso e l’Europa che si scanna su Patto di stabilità e Ucraina, tutto potevo pensare tranne che si parlasse di banchi a rotelle. Il primo pensiero è stato di aver messo per sbaglio Rete4, con la stessa informazione tossica, ma a condurre c’era Roberto Inciocchi, il giornalista che il direttore dell’approfondimento Rai, Paolo Corsini è andato a prendere da Sky, come se tra i 1.858 redattori già pagati da Viale Mazzini non ce ne fossero all’altezza. Nonostante sia ormai arcinoto che i banchi a rotelle non furono un’invenzione di Conte o dell’allora ministra Azzolina, ma furono chiesti dai dirigenti scolastici, la discussione si è trasformata subito in un processo ai 5 Stelle, fatti passare per il partito degli sprechi. Operazione facile visto che a discuterne, ovviamente, non c’era nessun 5S. Collegata dal liceo Aristofane di Roma c’era la preside che ha fatto spostare sul tetto centinaia di questi banchi, in attesa di disfarsene come fece una collega di Venezia, che per questo è stata condannata a risarcire 38mila euro per danno erariale.

Una televisione che fa servizio pubblico, dunque, avrebbe dovuto chiedere conto alla preside di questo sperpero, ma Inciocchi se n’è guardato bene. Ho spento schifato. Poi, poco dopo, mi hanno detto che Corsini, che ha assunto Inciocchi in Rai, ad Atreju si è vantato di essere di Fratelli d’Italia. E poi si lamentano se chiamano RaiMediaset TeleMeloni. D’altra parte, distinguerle è dura. Prendete Porta a Porta dell’altra sera, dove Bruno Vespa e Nicola Porro sostenevano insieme la bufala del Reddito di cittadinanza costato 34 miliardi per dar lavoro a 1.500 persone. E dire che Vespa i conti nelle sue tasche li sa fare, visto che da anni si fa pagare dalla Rai molto più del tetto previsto dalla legge.

Ps: Da quando comanda Corsini e al Tg3 c’è Orfeo (quota Pd) il direttore di un giornale con la schiena dritta come La Notizia non è stato mai più invitato in nessuna trasmissione. Ma c’è da capirli: diversamente, come farebbero a parlare ancora di banchi a rotelle senza almeno una voce che li svergogni?