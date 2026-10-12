La rivincita del diritto internazionale

Il Nobel per la pace a Navi Pillay riafferma con forza il primato del diritto penale internazionale. Nei momenti più bui della storia contemporanea, quando il realismo politico (realpolitik) tende a ridurre il diritto internazionale a un mero strumento retorico, la questione dell’effettività della giustizia sovranazionale s’impone con rinnovata urgenza. In questo contesto storico, il conferimento del Premio Nobel per la Pace a Navanethem “Navi” Pillay rappresenta non soltanto il riconoscimento di una carriera esemplare, ma anche un forte segnale politico: la pace duratura non può fondarsi sul solo uso delle armi, bensì richiede il rispetto degli obblighi giuridici internazionali e la tutela dei diritti fondamentali.

In Peace Through Law (1944), Hans Kelsen giustamente sostenne che la pace internazionale presuppone istituzioni capaci di sottoporre le controversie al primato del diritto. Nel corso di oltre mezzo secolo di attività legale e giudiziaria, Pillay ha dato concreta espressione a questa prospettiva. Dalle prime battaglie in Sudafrica, dove difese gli attivisti perseguitati dal regime segregazionista, il suo percorso l’ha condotta ai vertici delle istituzioni internazionali. Con l’incarico di giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR), contribuì alla storica sentenza nel caso Jean-Paul Akayesu, che riconobbe lo stupro sistematico, in determinate circostanze, come crimine contro l’umanità e atto genocidario.

In seguito ricoprì l’incarico di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Più recentemente, alla guida della Commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e su Israele, ha sostenuto un approccio fondato sull’applicazione coerente del diritto internazionale umanitario e sulla pari tutela dei diritti. In questa prospettiva, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e la Convenzione sul genocidio del 1948 costituiscono riferimenti normativi essenziali, la cui applicazione non può dipendere dall’identità delle parti coinvolte. L’attività delle commissioni d’inchiesta e il ricorso alle giurisdizioni internazionali richiedono il contributo rigoroso della dottrina, chiamata a fornire strumenti concettuali e normativi per qualificare i fatti secondo categorie giuridiche precise.

Convergenze

In tale ambito, sono orgoglioso di aver potuto collaborare all’elaborazione dei ricorsi a sostegno del procedimento promosso dal Sudafrica contro Israele dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (CIG), in un esempio efficace di sinergia tra ricerca accademica e tutela dei diritti umani. Le analisi delle condotte belliche alla luce dei principi di distinzione, proporzionalità e precauzione del diritto internazionale umanitario contribuiscono a chiarire gli obblighi degli Stati e le responsabilità individuali, pur nella distinzione tra la giurisdizione della CIG, che riguarda controversie tra Stati, e quella delle corti penali internazionali, competente a giudicare gli individui. La convergenza tra l’azione istituzionale di Pillay e il lavoro rigoroso di studiosi e giuristi dimostra che il ricorso alla CIG non è un mero atto diplomatico, ma uno strumento processuale attraverso il quale si sottopongono obblighi internazionali a verifica giudiziaria. Le valutazioni in materia di responsabilità statale devono fondarsi sul diritto positivo e non possono essere condizionate da eccezioni improprie motivate dalla ragion di Stato.

Un chiaro messaggio

Il riconoscimento attribuito a Navi Pillay invia alle cancellerie di tutto il mondo un messaggio chiaro: la Comunità Internazionale non può accettare una giustizia a doppio binario, nella quale le norme imperative del diritto internazionale (jus cogens) siano applicate con rigore nei confronti di alcuni attori e ignorate nei confronti di altri. Come ha acutamente osservato Norberto Bobbio, la sfida decisiva non consiste soltanto nel giustificare i diritti umani, ma soprattutto nel garantirne la protezione. Riconoscere il contributo di Pillay e quello degli esperti e dei giuristi che condividono il suo rigore metodologico, significa difendere l’indipendenza della giustizia internazionale e riaffermare che nessuna considerazione geopolitica può prevalere sulla dignità della persona umana.

Vincenzo Musacchio, Professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS), Rutgers University of Newark (USA)