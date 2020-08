La scuola ostaggio dei sindacati In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Lo scriveva George Orwell, un nome che a tanti ragazzi delle nostre scuole non dice nulla, perché la scuola italiana arriva dove può, e tra plessi cadenti, professori che mancano e scioperi degli studenti è grasso che cola quando si arriva a Manzoni e Garibaldi. Perciò ha avuto un bel coraggio la ministra Azzolina nello sbattere in faccia ai sindacati le loro responsabilità nel frenare la riapertura delle aule a settembre. Una verità scomoda da tirare a galla, esattamente come le altre responsabilità dei confederali nel degrado del sistema scolastico. Basti pensare al prezzo preteso negli anni della Prima Repubblica, quando Cgil, Cisl e Uil si garantivano un enorme potere obbligando la politica a gonfiare di personale scuola e pubblico impiego in cambio della pace sociale. Oggi i tempi sono molto diversi, ma l’esigenza di garantire la massima sicurezza nel mezzo di una pandemia offre una possibilità inattesa a chi vuol tornare a lucrare qualche vantaggio, sapendo di poter contare su una stampa che non sa più a cosa appigliarsi per sparare ogni giorno sull’Esecutivo. Senza dimenticare che a Sinistra parlare male dei sindacati è lesa maestà, e infatti ieri l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli (ex sindacalista, ça va sans dire) s’è subito inalberata, definendo l’Azzolina irresponsabile. Come se aver smontato per decenni la scuola, tagliando i fondi e governandola col permesso dei sindacati, possa definirsi responsabile.

Gli ultimi editoriali di Gaetano Pedullà

Consulta l'archivio completo

I giornali alleati della casta L’ultima senatrice beccata col bonus per le imprese danneggiate dal Covid, tale Marzia Casolati, della Lega, è una perfetta sconosciuta persino per chi segue attentamente tutte le cronache politiche. Una delle tante e dei tanti parlamentari che circolano nei Palazzi del potere senza contare nulla, impegnati soltanto a votare come decidono i loro leader e… Continua →

Storace senza decenza Ieri l’ha fatto Francesco Storace. Ve lo ricordate? Ex portavoce di Fini, ex ministro della Sanità dimissionario, ex governatore del Lazio che ha lasciato un buco per cui gli ospedali regionali sono stati commissariati per anni. Dopo avermi ricoperto di insulti su Twitter per aver fatto notare la “curiosità” della sua assunzione come vicedirettore al… Continua →

Con Draghi il futuro peggiore Per fare il tutto esaurito con le ovvietà mancava solo la fine delle mezze stagioni. Eppure ieri il discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini era in cima a tutte le tv e i giornali web, come se sentissimo per la prima volta che il debito pubblico è utile se ben investito e dannoso… Continua →

Ecco perché ai partiti piace il Mes Incurante del fatto che meno si sente più recupera consensi, il segretario del Pd Nicola Zingaretti è tornato a farsi vivo per chiedere al Governo, tra le altre cose, di prendere i soldi del Mes sanitario, cioè il fondo messo a disposizione dall’Europa apparentemente a condizioni di favore. Senza tornare per l’ennesima volta sulle evidenti… Continua →

La destra più vigliacca di sempre Gli appassionati del nostro sempre più imbarazzante regionalismo si segnino che ieri a Reggio Calabria è crollato il tetto del Consiglio regionale mentre in Puglia si sono schiantati decenni di battaglie per la parità di genere, con il Governo Conte costretto a nominare un prefetto per dare alle donne una vera chance di successo alle… Continua →

La condanna di Matteo c’è già stata Se quella sui camici di Fontana è un’inchiesta a orologeria, ovviamente l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini è un processo politico. Dicono così dalle parti della destra più becera e meno legalitaria del mondo, trascinata da quasi tre decenni di berlusconismo nella più smaccata insofferenza verso tutto ciò che ha a che fare con la… Continua →

I renziani affamati di poltrone Chissà chi sta messo peggio tra i due Matteo, uno che oggi rischia di finire sotto processo per la vicenda Open Arms e l’altro che ormai stabile nei sondaggi sotto al 5% comincia a non governare più la sua truppa. Proprio per questo motivo ieri al Senato è saltato l’accordo politico sulle presidenze delle commissioni… Continua →

La dittatura sanitaria e altre bugie Con la credibilità di chi prima voleva tutto aperto, poi tutto chiuso, adesso tutti in giro senza mascherina perché il Covid è finito, ma a patto che non si tratti di migranti perché spargono il Covid (ma non era finito?), ieri Matteo Salvini ha fatto in Senato un altro show, dopo il delirante convegno negazionista… Continua →

Un comitato scientifico da paura Se vi hanno appassionato le giravolte dei virologi, il nuovo comitato tecnico scientifico presieduto da Salvini, Sgarbi e Bocelli vi entusiasmerà ancora di più. I luminari, notoriamente esperti di virus e pestilenze, ieri ci hanno informato che ancora oggi milioni di persone fanno finta di contagiarsi nel mondo, perché prendersi il Covid deve essere diventato… Continua →