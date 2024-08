Presunzione di innocenza

Il 6 gennaio scorso, con un paradosso, riportammo su La Notizia le dichiarazioni di Giorgia Meloni a commento dell’inchiesta Anas, che coinvolgeva a vario titolo Denis e Tommaso Verdini, rispettivamente suocero e cognato del ministro Matteo Salvini. Durante la conferenza stampa di inizio anno la premier rispose così: “Penso che sulla questione bisogna attendere il lavoro della Magistratura, gli sviluppi, se necessario commentare quelli e non i teoremi. Da quello che ho letto le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo, Salvini non è chiamato in causa e ritengo che non debba intervenire in Aula su questa materia”.

Allora immaginammo di postdatare l’inchiesta e la conferenza stampa a gennaio 2025, quando la legge bavaglio che impedisce la pubblicazione integrale o per estratto delle ordinanze di custodia cautelare fosse nel frattempo entrata in vigore. E immaginammo che la risposta della Meloni alle stesse domande avrebbe potuto essere più o meno questa: “Penso che sulla questione bisogna attendere il lavoro della Magistratura, gli sviluppi, se necessario commentare quelli e non i teoremi. Ma non avendo potuto leggere l’ordinanza di custodia cautelare, e quindi neppure le intercettazioni, per il divieto di pubblicazione, non sappiamo se la vicenda chiami in causa l’attuale o il precedente governo, per questo Salvini farebbe bene a intervenire in Aula per chiarirlo”.