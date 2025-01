Report batte pure Goldrake

Pur di affossare una delle poche trasmissioni che sta salvando la Rai dalla débâcle degli ascolti le stanno provando tutte. L’ultima trovata è stata schierare Goldrake per stoppare l’audience di Report. A colpi di lame rotanti. Sì, proprio così.

Ma domenica sera anche lo storico cartone animato giapponese, che si è fermato su Rai2 al 2,8% di share, nulla ha potuto contro la corazzata di Ranucci. Che, schivato il doppio maglio perforante, ha schiantato l’Ufo Robot piazzando un 7,56% (oltre 1,4 milioni di spettatori), con punte del 9%. Fallito l’ennesimo tentativo di auto-sabotaggio messo in atto dalle reti pubbliche, la guerra al programma di Rai3, però, non si è certo fermata qui.

A puntata in corso, come denunciato dallo stesso Ranucci sui suoi canali social, ci ha messo del suo persino Facebook: “Meta sta censurando i post della trasmissione Report e del sottoscritto su ciò che sta accadendo a g..a!”. Cioè a Gaza, cui era dedicata l’inchiesta sull’influenza della lobby ebraica all’interno delle istituzioni europee per ammorbidire la posizione dell’Ue rispetto ai crimini (per i quali la Corte penale internazionale ha spiccato un madato di cattura nei confronti di Netanyahu) che si stanno perpetrando nella Striscia.

Ma non è tutto. A scatenare l’ennesimo polverone politico ci ha pensato il capitolo di Report che dava conto “delle novità emerse dalle perizie finanziarie economiche emerse dalla Procura di Firenze dove Berlusconi era indagato e dove oggi è ancora indagato Dell’Utri”. E che ha scatenato la furia della figlia di Silvio Berlusconi, Marina: “Pattume mediatico-giudiziario”; “paradossali accuse di una presunta vicinanza di mio padre alla criminalità organizzata”; “disservizio pubblico”; “ignobile e vergognoso esercizio di pseudo-giornalismo”.

Una sorta di chiamata alle armi per il partito di famiglia, Forza Italia – quando si dice il conflitto d’interessi politico-mediatico – e per la maggioranza al seguito, tornati ad attaccare frontalmente la trasmissione di Ranucci. Che dopo aver battuto Goldrake, chissà, magari si ritroverà contro pure Mazinga e Jeeg Robot d’acciaio.