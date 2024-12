Una destra allergica pure al Colle

Ieri la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, ospite della trasmissione Tagadà su La7, ci ha spiegato che il presidente della Repubblica secondo lei “utilizza comunque molto spesso il riferimento alla Costituzione per esprimere la propria posizione rispetto ai provvedimenti del governo, atteso che non esiste una sinistra, un’opposizione capace”. La frase è rivelatrice. La deputata meloniana ritiene evidentemente che sia prerogativa della cosiddetta “sinistra” – qualsiasi cosa voglia indicare con questo termine – attenersi alla Costituzione, come se fosse non la Carta su cui si fonda la nostra democrazia ma un libello di una precisa parte politica.

Lucaselli, che è anche relatrice della legge finanziaria, ha osservato anche che i rilievi di Mattarella siano poco significanti sui provvedimenti “se poi alla fine li firma”, per cui “evidentemente non c’è un vero problema costituzionale alla base”. Insomma, questo insolente Presidente si permette di avanzare delle osservazioni per puro spirito polemico. Forse va aggiunto anche lui alla lista di nemici presunti di cui questo governo e questa maggioranza si sentono attorniati. Noi la ringraziamo Lucaselli, soprattutto quando dice che “il riferimento da parte del presidente della Repubblica è un po’ oltre il potere”, perché in poche parole ci spiega il poco valore che questa maggioranza assegna alla Corte costituzionale e il vero motivo per cui vogliono il cosiddetto premierato.