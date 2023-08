Una lezione da non dimenticare

Vabbè che si contraddice su ogni cosa (blocco navale, accise, Mes, pos e l’elenco è lungo) ma oggi per la premier sarà dura rimangiarsi le critiche al salario minimo confermate fino a due giorni fa. Dunque, il confronto fissato con le opposizioni non porterà a nulla. E dire che una volta questa misura piaceva anche a Fratelli d’Italia, che presentò una specifica proposta di legge.

La norma, d’altra parte, è tanto condivisa e necessaria da essere apprezzata pure da una grossa fetta di elettori a destra. Perciò M5S, Pd e le altre forze progressiste faranno bene a non rassegnarsi. E a ricordare l’unica obiezione valida che arriva dall’attuale maggioranza: “quando il Movimento e i dem stavano al governo potevano pensarci loro”. Un errore, certo, per quanto in parte giustificato dall’emergenza sanitaria dell’epoca, che condizionò l’intera stagione dell’esecutivo giallorosso.

La legge sulla retribuzione minima dei lavoratori fu però tra le priorità dei 5S sin dal primo governo Conte, quando a mettersi di traverso fu la Lega, mentre nel Conte II fu il Partito democratico ancora fortemente condizionato dai pretoriani di Renzi (tuttora contrario) a bloccare tutto, col pretesto di non trovare l’intesa sulla soglia dei nove euro l’ora. Un’incertezza che sopravvive persino oggi, nonostante la Schlein al comando a via del Nazareno spinga il partito verso posizioni più identitarie e di sinistra.

D’altra parte è noto che le pressioni del mondo imprenditoriale per tenere bassi gli stipendi hanno sempre trovato ascolto tra i parlamentari del Pd, al pari delle resistenze dei sindacati, ben coscienti che un livello minimo retributivo manderebbe a farsi benedire la frequente contrattazione al ribasso con le imprese.

Comunque finirà il vertice di oggi a Palazzo Chigi, l’obiettivo di un salario di base resta quindi centrale per spingere in avanti tutto il mondo del lavoro e una redistribuzione più equa del valore della produzione. E il primo passo per arrivarci sarà quello di non dimenticare i cattivi consigli e gli errori del passato.