Zingaretti al bivio della casta E poi dicono che a Nicola Zingaretti manca la leadership! Certo, se sei alleato nel Governo con una forza politica che sta per ricevere un plebiscito al referendum taglia-poltrone e invece di metterci il cappello sopra stai ancora a convocare la direzione del partito (la prossima è il 7 settembre) più che di leadership il problema è di fiuto. Guardate quel furbone di Salvini. In netto calo di popolarità, tutto vorrebbe tranne che fare un favore ai 5 Stelle. Ha buona parte dei suoi deputati e senatori che hanno votato la riduzione dei parlamentari solo perché ne erano costretti e con tutta la gente che ha accolto sul Carroccio avrebbe bisogno di raddoppiarli i seggi anziché diminuirli. Eppure al referendum dice che voterà Sì (anche se magari farà un disegnino sulla scheda) e senza fare alcuno sforzo per spiegare ai suoi su che si vota, rivendicherà un pezzetto della vittoria, malgrado sia così evidente che non ha mosso un dito. Nel Pd è dunque ora che si sveglino, e prendano atto che rendere le Camere più snelle – come hanno proposto senza fare molto di più per decenni – non vuol dire fare un regalo al Movimento ma al Paese. I 5 Stelle è chiaro che hanno il merito storico di aver portato a termine questa battaglia, in solitudine e contro il partito unico della poltrona, ma questa grande riforma è uno spartiacque tra chi pensa al popolo e chi tifa per la casta. E se proprio non ci riesce a stare con i cittadini, il segretario dem copi il collega della Lega e finga. Se non troverà la leadership almeno non perderà la faccia.

Gli ultimi editoriali di Gaetano Pedullà

Consulta l'archivio completo

La politica sessista ha già perso Ma perché in politica tutto è permesso? Abbiamo avuto partiti che ci hanno messo in mutande e i loro leader e controfigure ancora pontificano, se non più in Parlamento nelle ospitate in tv. Si decidono regole importanti, come quelle per la riapertura delle scuole, e chi ripete come un mantra la bugia che queste regole… Continua →

Conte è già in linea col futuro. Il via libera alla rete unica ha un valore eccezionale Chi dice che Giuseppe Conte e il suo Governo giallorosso tirano solo a campare, si segni che ieri è stato raggiunto un obiettivo paragonabile per importanza alla straordinaria gestione della pandemia o al mare di soldi strappati in Europa col Recovery Fund. Il via libera alla rete unica della telefonia, cioè alla costruzione dell’autostrada digitale… Continua →

Una destra allergica alla realtà. Il modello Santanchè ha affondato il Paese La senatrice Daniela Santanchè che smentisce in tv la notizia di Briatore con il Covid, dopo che lo stesso ospedale in cui è ricoverato l’aveva di fatto confermato con una nota ufficiale, è l’ultima epigone di una destra ormai spudoratamente sfrontata e allergica alla realtà. Il caso più increscioso di questa deriva esplosa con il… Continua →

Sui social c’è un orrore da fermare Azzolina e Briatore: quante persone conoscete più diverse per storia e stile di vita? Eppure la ministra e l’imprenditore hanno una cosa in comune. La prima è bombardata da insulti sessisti e violenti. Il secondo, in ospedale con il Covid, si è beccato pure gli auguri di non farcela, ripagato così per gli sproloqui in… Continua →

La fiction della casta è servita Grande successo per la brillante fiction tv di quest’estate, trasmessa a reti unificate e rilanciata a tutto spiano dai giornali, dove neppure i più fantasiosi sceneggiatori – compresi quelli inarrivabili e per questo elevati a retroscenisti politici – avevano mai ideato storie migliori. La trama è esilarante: milioni di italiani sono spariti, forse rapiti dagli… Continua →

La scuola ostaggio dei sindacati In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Lo scriveva George Orwell, un nome che a tanti ragazzi delle nostre scuole non dice nulla, perché la scuola italiana arriva dove può, e tra plessi cadenti, professori che mancano e scioperi degli studenti è grasso che cola quando si arriva a Manzoni… Continua →

I giornali alleati della casta L’ultima senatrice beccata col bonus per le imprese danneggiate dal Covid, tale Marzia Casolati, della Lega, è una perfetta sconosciuta persino per chi segue attentamente tutte le cronache politiche. Una delle tante e dei tanti parlamentari che circolano nei Palazzi del potere senza contare nulla, impegnati soltanto a votare come decidono i loro leader e… Continua →

Storace senza decenza Ieri l’ha fatto Francesco Storace. Ve lo ricordate? Ex portavoce di Fini, ex ministro della Sanità dimissionario, ex governatore del Lazio che ha lasciato un buco per cui gli ospedali regionali sono stati commissariati per anni. Dopo avermi ricoperto di insulti su Twitter per aver fatto notare la “curiosità” della sua assunzione come vicedirettore al… Continua →

Con Draghi il futuro peggiore Per fare il tutto esaurito con le ovvietà mancava solo la fine delle mezze stagioni. Eppure ieri il discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini era in cima a tutte le tv e i giornali web, come se sentissimo per la prima volta che il debito pubblico è utile se ben investito e dannoso… Continua →