Elezioni, affluenza alle 12: ha votato il 19,2 per cento

Secondo i dati riportati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno, nei 7.904 comuni l’affluenza alle elezioni politiche alle 12 di oggi è stata del 19 per cento (dato parziale riferito alla Camera). Alle precedenti politiche del 2018, alla stessa ora, il dato era pari al 19,4. La prossima rivelazione è prevista alle 19.

Quanti sono gli elettori chiamati al voto e cosa cambia da quest’anno

Gli elettori sono chiamati alle urne per il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in un’unica giornata, i seggi sono aperti dalle 7 e chiudono alle 23. Si svolgono anche le elezioni regionali in Sicilia, e sono chiamati a votare 4,6 milioni di elettori. In totale, per le elezioni politiche, sono chiamati al voto 50,8 milioni di elettori, compresi i 4,7 milioni all’estero.

Cosa prevede la legge elettorale in vigore

L’attuale legge elettorale prevede un sistema “misto”, con una componente maggioritaria uninominale e una proporzionale plurinominale: 147 seggi alla Camera e 74 seggi al Senato (compresi i collegi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige) sono assegnati in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato, mentre i restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (rispettivamente 245 e 122 per la Camera e per il Senato) vengono assegnati in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

