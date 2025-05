Elezioni amministrative in Trentino Alto Adige: il centrosinistra si conferma a Trento, mentre a Bolzano si va al ballottaggio

Con lo spoglio che non si è ancora concluso, in queste elezioni amministrative in Trentino Alto Adige si profilano risultati già significativi nelle due città capoluogo, Trento e Bolzano, entrambe nelle mani di sindaci uscenti di centrosinistra che il centrodestra ha tentato di espugnare. E finisce con una riconferma e un ballottaggio. A Trento, con 93 sezioni scrutinate su 98, il sindaco uscente Franco Ianeselli, appoggiato dal centrosinistra, si conferma eletto al primo turno con il 54,5% dei voti.

La candidata del centrodestra Ilaria Goio è al 26,6%, mentre Giulia Bortolotti, appoggiata dal Movimento Cinquestelle e da Rifondazione comunista è al 7,4%, Claudio Geat al 5% sostenuto dalla lista Generazione Trento, Andrea Demarchi al 4,7% con la lista Prima Trento. A Bolzano, invece, con 79 schede scrutinate su 80 si impone il candidato del centrodestra Claudio Corrarati con il 36,3% contro quello del centrosinistra Juri Andriollo fermo al 27,1%.

Elezioni amministrative in Trentino Alto Adige: il centrosinistra si conferma a Trento, mentre a Bolzano si va al ballottaggio

La Svp con il vice sindaco uscente Stephan Konder è al 15%, Angelo Gennaccaro al 12,5% con la sua lista civica, M5s e Rifondazione comunista con Simonetta Lucchi al 2% e il Team K con Matthias Cologna al 6,7%. Si dovrà dunque disputare tra i due candidati con il maggior numero di voti, Corrarati e Andriollo, il ballottaggio fissato per il 18 maggio. Si registra ancora una volta un crollo dell’affluenza alle urne nei seggi che si son chiusi ieri sera alle 22 per il rinnovo di sindaci, consigli comunali e circoscrizioni di 111 Comuni della provincia di Bolzano e 154 di quella di Trento.

Nel Trentino l’affluenza si è attestata intorno al 54,5% contro l’oltre 64% delle precedenti elezioni (a Trento è sotto il 50%) mentre nella provincia di Bolzano ha di poco superato il 52% contro il 60% del 2020.