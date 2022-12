Elezioni in Lombardia, dalla base del Movimento arriva il via libera ad appoggiare il candidato governatore Majorino

Gli iscritti del Movimento 5 Stelle dicono sì all’alleanza con il centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali lombarde. Nel voto online voluto dal leader dei grillini, Giuseppe Conte, infatti, con il 64% circa dei voti, ha vinto la posizione di chi voleva l’appoggio a Pierfrancesco Majorino. Per la precisione su 4866 votanti, 3078 hanno detto sì all’alleanza in regione mentre 1788 si sono opposti.

“Bene che i nostri iscritti abbiano riconosciuto il valore della nostra proposta per la Lombardia. Un percorso condiviso fin dai primi passi con il Presidente Giuseppe Conte e costruito durante questi anni all’interno dell’istituzione regionale. Da domani saremo immediatamente impegnati per raccontare ai lombardi il cambiamento che vogliamo. Un progetto che parla di rilancio della sanità pubblica e territoriale, investimenti sul trasporto locale, ambiente e futuro sostenibile” ha detto il coordinatore del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Dario Violi, in merito all’esito della consultazione degli iscritti.

“A breve i nostri iscritti potranno presentare la propria autocandidatura, dopodiché voteremo ed entro il nuovo anno chiuderemo le liste. L’obiettivo è grande e richiede impegno e dedizione, ma crediamo che il momento per una nuova guida in Regione Lombardia sia finalmente arrivato” conclude Violi.

Elezioni in Lombardia, parla Majorino

“Non mi imbarazzano le differenze di politica estera”, con il Movimento 5 Stelle, “una differenza che c’è ma quella che stiamo costruendo è un’alleanza per la Lombardia”. Questo il commento di Majorino a chi gli chiedeva conto dell’alleanza con i pentastellati.

“Rivendico con molta semplicità il fatto che la nostra è una coalizione di centrosinistra che già governa in tante città ed esprime ottimi sindaci”, quindi “noi siamo decisi ad andare avanti a partire da questa squadra” ha spiegato il candidato del centrosinistra.