Elezioni politiche 2022: i partiti politici presenti e come trovare i candidati del proprio collegio

Elezioni politiche 2022: i partiti e i candidati presenti saranno possibile vedere sul sito messo a disposizione del governo. L’elettore può consultare i nomi dei candidati così come altre informazioni.

Elezioni politiche 2022: i partiti politici presenti

Domenica 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23, gli italiani sono chiamate alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti politici. Ecco i partiti che sono presenti nelle elezioni politiche:

Il Partito Democratico , coordinato dal segretario Enrico Letta , ha come simbolo le iniziali PD realizzate nei colori della bandiera italiana e accompagnate da un ramoscello di ulivo.

Come trovare i candidati del proprio collegio

Sul sito del governo è possibile sapere e conoscere il nome del candidato e il suo curriculum. “Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 sono presenti sia i contrassegni, con i relativi mandanti al deposito, gli statuti o le dichiarazioni di trasparenza e i programmi dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste (art. 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165) sia le liste ammesse e i candidati per ciascun collegio uninominale o plurinominale o per la circoscrizione estero. Per ogni candidato, inoltre, sono consultabili, se caricati sulla piattaforma, il Curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale (art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)”.