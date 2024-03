Oggi si vota per le elezioni regionali in Abruzzo: tutto ciò che serve sapere, dai candidati agli exit poll, e quando avremo i risultati.

Dopo la Sardegna, il centrosinistra prova ad andare all’assalto anche dell’Abruzzo. Le elezioni regionali in Abruzzo vedranno un campo larghissimo – comprendente praticamente tutte le forze di opposizione – unito per Luciano D’Amico, nella sfida al presidente uscente (esponente di Fratelli d’Italia e candidato del centrodestra), Marco Marsilio.

Si vota domenica 10 marzo e si tratta del secondo voto regionale del 2024, che verrà seguito da quello in Basilicata del 21 e 22 aprile e quello in Piemonte dell’8 e 9 giugno. Quest’anno si voterà anche in Umbria, ma la data non è ancora stata decisa. Con le elezioni in Abruzzo si eleggeranno il presidente di Regione e 31 consiglieri regionali, due dei quali sono il presidente eletto e il candidato arrivato secondo.

Quando si vota e chi è chiamato alle urne

Le elezioni regionali in Abruzzo si tengono domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle ore 23. Per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale si vota in 305 comuni: alle urne sono chiamati 1.208.276 elettori, di cui 592.041 uomini e 616.235 donne. Le sedi dei seggi elettorali sono 1634.

I candidati: sfida tra Marsilio e D’Amico

La sfida sarà tra due candidati. Da una parte c’è il presidente uscente ed esponente di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio. Fu eletto alle regionali del 2019, dopo essere stato deputato e poi senatore. Lo sfidante è Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo e sostenuto da praticamente tutto il centrosinistra: Pd, M5s, Avs, Azione e anche una lista che comprende Italia Viva.

In Abruzzo negli ultimi 20 anni è sempre valso il principio dell’alternanza: nessun presidente uscente è riuscito a confermarsi vincitore per un secondo mandato, con giunte guidate una volta dal centrosinistra e una dal centrodestra. Gli ultimi presidenti, dal 2005 in poi, sono stati Ottaviano Del Turco (centrosinistra), Giovanni Chiodi (centrodestra), Luciano D’Alfonso (centrosinistra) e poi Marsilio.

Come si vota alle elezioni regionali in Abruzzo

Gli elettori avranno una sola scheda su cui esprimere il proprio voto. La prima possibilità è quella di scegliere solo il candidato presidente: in quel caso il voto non va alle liste collegate. Si può anche votare per una lista e in quel caso il voto si estende al candidato presidente. Possono, infine, anche scegliere di votare per un candidato presidente e una lista a lui collegata. Non è invece previsto il voto disgiunto. Vince il candidato presidente che ottiene più voti.

I consiglieri vengono eletti sulla base di liste circoscrizionali collegate a ciascun presidente. In Abruzzo le circoscrizioni sono quattro, una per ogni provincia: L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti. Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze, purché siano di sesso diverso, altrimenti viene annullata la seconda preferenza.

È previsto un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato vincitore: la sua coalizione ha diritto ad almeno il 60% dei seggi, ma comunque non più del 65%. Se una lista ottiene meno del 2% dei voti in una coalizione al di sotto del 4% non ottiene seggi, così come le liste che vanno da sole non eleggono consiglieri se ottengono meno del 4%. Condizioni che, comunque, non dovrebbero presentarsi con due soli candidati.

I risultati delle elezioni regionali in Abruzzo: dagli exit poll allo spoglio in diretta, come seguire gli aggiornamenti live e quando sapremo il nome del vincitore

Lo spoglio delle schede inizierà alla chiusura dei seggi, alle ore 23 di domenica 10 marzo. Per conoscere con certezza il risultato sarà probabilmente necessario aspettare la notte inoltrata (soprattutto in caso di sfida in bilico), ma già dalle 23 qualche primo dato sarà disponibile. Alle 23, infatti, Noto Sondaggi divulgherà i primi exit poll che verranno pubblicati dal quotidiano Il Centro e da Rete 8. Dopo la mezzanotte, invece, arriveranno le proiezioni sulla base dei primi risultati dello spoglio.

Per quanto riguarda le reti televisive nazionali, sarà possibile seguire l’andamento delle elezioni su diversi canali. Non dovrebbero, però, essere previsti exit poll. Su La7 andrà in onda uno speciale del tg condotto da Enrico Mentana a partire dalle 22.40, senza exit poll, ma basandosi solamente sui dati reali dello spoglio forniti dal Viminale. Per quanto riguarda Mediaset, i programmi di approfondimento di Rete 4 della domenica sera seguiranno le elezioni abruzzesi, come probabilmente avverrà anche durante la diretta di SkyTg24. Non è invece prevista alcuna trasmissione sulle reti Rai.