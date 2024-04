Elezioni regionali in Basilicata, quando conosceremo i risultati della sfida tra Bardi e Marrese e come seguire gli exit poll in diretta

Elezioni regionali, in Basilicata si vota domenica 21 e lunedì 22 aprile per eleggere il nuovo presidente: sfida tra Bardi e Marrese.

Seggi aperti per le elezioni regionali in Basilicata. Si vota domenica 21 aprile dalle 7 alle 23 e lunedì 22 aprile dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo presidente di Regione. I 568mila aventi diritto al voto saranno chiamati a scegliere anche i 20 consiglieri regionali. I risultati arriveranno nel pomeriggio di lunedì, con qualche anticipazione che potrebbe arrivare da exit poll o instant poll.

In campo ci sono in totale 13 liste, di cui sette che appoggiano il presidente uscente di centrodestra, Vito Bardi. I candidati sono in totale tre, ma la vera sfida sembra quella tra Bardi e il rappresentante del campo largo di centrosinistra, Piero Marrese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni regionali in Basilicata.

I candidati alle elezioni regionali in Basilicata

Il presidente uscente, Vito Bardi, è un esponente di Forza Italia ed è sostenuto anche da Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Azione, Orgoglio Lucano (civica in cui rientra anche Italia Viva) e la Vera Basilicata. Il suo principale sfidante è Piero Marrese, sindaco Pd di Montalbano Jonico e presidente della provincia di Matera. A sostenerlo anche il Movimento 5 Stelle, Alleanza-Verdi Sinistra e le liste Basilicata Unita e Basilicata Casa Comune, quest’ultima fa riferimento ad Angelo Chiorazzo, inizialmente candidato anche lui alla presidenza. Il terzo nome in sfida è quello di Eustachio Follia, per Volt.

L’affluenza in calo

I primi dati sull’affluenza mostrano un evidente calo rispetto al precedente voto regionali del 2019. Alle ore 23 di domenica ha votato il 37,74% degli aventi diritto, contro il 53,52% precedente. A Matera la percentuale è del 40,98% (contro il 56,03% di cinque anni fa) e a Potenza del 36,31% (rispetto al 52,40%).

Come si vota

Gli elettori dovranno scegliere il presidente e i consiglieri regionali: potranno esprimere due preferenze ma alternando un uomo e una donna. In caso di due voti a persone dello stesso genere, il secondo viene annullato. Non è possibile ricorrere al voto disgiunto: in caso di voto a un candidato presidente si potrà poi votare solo per una lista a lui collegata.

Viene eletto il candidato che ottiene più voti ed è previsto un premio progressivo di maggioranza: con il 30% si ottengono 11 consiglieri, una cifra che poi sale gradualmente fino a un massimo di 14.

Per le liste che si presentano in solitaria è prevista una soglia di sbarramento al 3% mentre per le liste collegate in coalizione non è prevista una soglia nel caso in cui la coalizione ottenga almeno l’8%; altrimenti ogni lista deve superare il 4%. Si vota su due circoscrizioni provinciali, quelle di Matera e Potenza.

Quando arriveranno i risultati delle elezioni regionali in Basilicata

Per conoscere il vincitore delle elezioni regionali in Basilicata bisognerà attendere il pomeriggio di lunedì 22 aprile. Lo spoglio delle schede inizierà alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì. Entro 12 ore le operazioni di spoglio dovranno essere terminate.

Per conoscere i risultati dello spoglio in tempo reale è possibile utilizzare la piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno. Non è ancora noto se ci saranno o meno exit poll e proiezioni per conoscere sin dalla chiusura dei seggi l’andamento del voto.