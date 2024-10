Elezioni regionali in Liguria, i risultati in diretta: quando arriveranno i primi exit poll della sfida tra Orlando e Bucci

La sfida delle elezioni regionali in Liguria in diretta: il live dagli exit poll ai risultati definitivi della sfida tra Bucci e Orlando.

La sfida è tra Andrea Orlando e Marco Bucci. Per le elezioni regionali in Liguria sono nove i candidati alla poltrona che fino a pochi mesi fa è stata di Giovanni Toti, presidente uscente del centrodestra che si è poi dimesso in seguito allo scandalo che ha terremotato la Regione.

I cittadini liguri sono chiamati a votare per eleggere il presidente e un totale di 31 consiglieri regionali: le urne sono aperte domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre dalle 8 alle 15. Una volta chiusi i seggi inizieranno le operazioni di spoglio delle schede: qui sarà possibile seguire in diretta i primi risultati e i successivi aggiornamenti per scoprire chi vincerà le elezioni regionali in Liguria.

Chi sono i candidati alle elezioni regionali in Liguria

Il presidente uscente, come detto, è Giovanni Toti: alla precedente tornata elettorale è stato eletto con il 56%, sconfiggendo lo sfidante del centrosinistra, Ferruccio Sansa, con il 38,9%. I candidati presidenti sono nove, anche se la sfida è tra l’attuale sindaco di Genova, Marco Bucci, del centrodestra e l’ex ministro Andrea Orlando, esponente del centrosinistra sostenuto da Pd, M5s e Avs.

Gli altri candidati sono: Alessandro Rosson (Movimento Indipendenza), Davide Felice (Forza del Popolo), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare), Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Rollando (sostenuto da più liste come Per l’Alternativa, Rifondazione, Sinistra europea), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord e Autonomia e Libertà), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione).

Come si vota e come si elegge il presidente

L’elezione avverrà in un solo turno: non sono previsti ballottaggi, Chi ottiene più voti viene eletto presidente di Regione. Sono quattro le possibilità per votare. La prima è indicare il simbolo della lista (in questo caso il voto va anche al candidato presidente a cui quella lista è associata). Si può poi barrare la X sia sul simbolo che sul nome del candidato presidente della stessa coalizione.

Oppure si può segnare solamente il nome del candidato (in questo caso il voto non va a nessuna lista) e, infine, si può ricorrere al voto disgiunto: si dà il voto al candidato presidente e anche a una lista che non sostiene quel candidato. Nel caso in cui vengano espresse le preferenze per i consiglieri regionali, i nomi da indicare possono essere al massimo due. Se si indicano due nomi devono essere di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Quando conosceremo gli exit poll e i risultati delle elezioni regionali in Liguria

I risultati delle elezioni regionali liguri arriveranno nel corso del pomeriggio di lunedì. Già dalle 15, alla chiusura dei seggi, dovrebbero arrivare i primi exit poll di Noto Sondaggi per la Rai. A quell’ora potrà arrivare una prima indicazione sull’esito delle elezioni. Per conoscere, però, i risultati definitivi bisognerà attendere qualche ora: lo spoglio delle schede inizierà alle 15 e i risultati potrebbero essere chiari già verso il tardo pomeriggio.