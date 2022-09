Elezioni regionali in Sicilia, i primi exit poll: Schifani in vantaggio davanti a De Luca

I primi exit poll diffusi in relazione alle elezioni regionali in Sicilia indicano il candidato del Centrodestra Renato Schifani come prossimo governatore dell’Isola. Al secondo posto, l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca.

Elezioni regionali in Sicilia, i primi exit poll

Sulla base dei dati dei primi exit poll diffusi da Consorzio Opinio Italia per Rai, il nuovo presidente della Regione Sicilia che succederà a Nello Musumeci è Renato Schifani. Il candidato governatore del Centrodestra, secondo gli exit poll, avrebbe trionfato alle elezioni regionali in Sicilia ottenendo una percentuale di voti compresa tra il 37% e il 41%. L’ex presidente del Senato è stimato a 13 punti percentuali in più rispetto al secondo candidato ovvero l’autonomista Cateno De Luca (Sicilia Vera) per si attesterebbe tra il 24 e il 28 per cento dei voti. Al terzo posto, c’è la candidata dal Partito Democratico e dei Cento passi Caterina Chinnici al 15,5-19,5%. Segue il candidato del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola al 13-17%. Chiudono Gaetano Armao di Azione-Italia Viva ed Eliana Esposito di Siciliani liberi che restano entrambi fermi all’1,5-3,5%.

Lo spoglio in Sicilia comincerà alle ore 14:00 di lunedì 26 settembre.

Schifani in vantaggio davanti a De Luca

Nel caso in cui le previsioni degli exit poll venissero confermati, la grande sorpresa delle elezioni regionali in Sicilia sarebbe il secondo posto ottenuto dall’ex sindaco di Messina De Luca, subito dietro Schifani e davanti alla Chinnici.

I dati di Consorzio Opinio Italia per Rai sono stati commentati da fonti vicine a Silvio Berlusconi che hanno dichiarato: “Gli exit poll sulla Sicilia, dove il candidato governatore è Renato Schifani, dimostrano la vitalità di Forza Italia, che potrà garantire ai siciliani un governo all’altezza delle loro aspettative”.

“Forza Italia è determinante per la vittoria de centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti. Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani”, ha detto il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani.

Elezioni regionali in Sicilia ed elezioni politiche: affluenza

In Sicilia, solo il 48,62% degli aventi diritto si è recato alle urne per le elezioni regionali. Il dato, seppur basso, segna un incremento rispetto alle precedenti regionali del 2017 alle quali hanno votato il 46,75% degli elettori. Nel 2022, la provincia con la maggiore affluenza è stata Messina con il 53,4% mentre nel 2017 l’affluenza si era fermata al 51,75%. La provincia con la minore partecipazione, invece, è stata Enna con il 39,99% a fronte del 37,68% del 2017.

Per quanto riguarda le politiche, la Sicilia ha registrato un calo di oltre il 5% rispetto all’affluenza. A questo proposito, la Regione ha spiegato che la differenza delle percentuali dei votanti è da ricollegare al fatto che “la base elettorale per le regionali è diversa da quella per le politiche perché lo Stato non considera gli elettori esteri che non hanno optato per il voto per corrispondenza”.

