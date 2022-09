Elezioni, seggi allagati a Napoli. Monta la protesta

A Napoli a causa del maltempo sono stati segnalati allagamenti in circa 60 seggi. In molti sui social chiedono di votare anche domani.

Crolla l’affluenza in Campania. La rilevazione del Viminale alle 19 fa segnare il 38,72%, quasi 14 punti percentuali in meno rispetto al 52,57% registrato, alla stessa ora, in occasione delle politiche del 2018. Il dato della Campania risulta nettamente inferiore anche alla media nazionale, che è del 51%.

Elezioni, a Napoli affluenza in forte calo: alle 19 era del 36,8 per cento. Proteste sui social: è colpa del maltempo

La maglia nera va alla provincia di Napoli (qui i dati del Viminale), con il 36,86%, circa 14 punti in meno rispetto alla rilevazione del 2018. Fanno leggermente meglio Caserta (38,42%), Salerno (41,48%), Avellino (42,39%) e Benevento (43,49%). A Napoli città, l’affluenza provvisoria è del 36,78%, a fronte del 47,5% registrato nel 2018.

In molti sui social attribuiscono il calo dell’affluenza all’ondata eccezionale di maltempo che ha colpito la Campania, e in particolare Napoli, chiedendo che si possa votare anche nella giornata di domani.

Maltempo, via Posillipo è un fiume in piena!!! pic.twitter.com/PWbKI4UTIO — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) September 25, 2022

Circa 60 gli interventi effettuati nei seggi elettorali a causa del maltempo

Sono circa 60 gli interventi effettuati dal Comune di Napoli insieme alla Napoli Servizi nei seggi elettorali nella sola giornata di oggi, a seguito di segnalazioni dovute ai danni e agli allagamenti per le forti piogge. Questa notte sarà operativo un gruppo di assistenza per garantire regolarità alle operazioni di spoglio e al Parco Quadrifoglio, presso la sede del servizio elettorale, sarà attiva una squadra di intervento pronta a rispondere ad ogni chiamata.

Gli operai della Napoli Servizi sono intervenuti anche presso la Caserma dei carabinieri in Via Benedetto Quaranta che era stata totalmente allagata. Il Servizio Verde della città era intervenuto, inoltre, nel corso del pomeriggio per rimuovere un pino caduto in via Monte Faito.