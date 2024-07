Elezioni Usa, per il 72% degli americani Biden dovrebbe ritirarsi per la sua salute mentale precaria

Il 72% degli elettori americani ritiene che Joe Biden non ha la salute mentale necessaria per un nuovo mandato alla Casa Bianca.

Il confronto tv tra Joe Biden e Donald Trump per le elezioni presidenziali statunitensi è servito soprattutto a capire le condizioni dei due candidati. E la peggio l’ha avuta senza dubbio il presidente uscente, candidato dei Democratici. La sua performance nel confronto tv pesa e fa aumentare i dubbi degli elettori americani, come dimostrano anche gli ultimi sondaggi.

Ben il 72% degli elettori registrati, infatti, ritiene che Biden non abbia la salute mentale e cognitiva sufficiente per servire ancora come presidente nei prossimi quattro anni. Il sondaggio è stato effettuato da Cbs News/YouGov.

Dal sondaggio emerge come possa aver influito il confronto televisivo: il dato di persone che pensa che Biden non abbia le condizioni di salute mentali necessarie per governare è salito rispetto al 65% della rilevazione precedente: sette punti percentuali in più in meno di un mese. Va sottolineato che il 49% dello stesso campione pensa che lo stesso problema riguardi anche il suo sfidante, Donald Trump.

C’è un altro elemento che dovrebbe far riflettere Biden: il 45% degli elettori democratici registrati ha affermato di ritenere che il presidente statunitense dovrebbe farsi da parte per permettere a un altro candidato di sfidare Trump.

Per quanto riguarda Biden, secondo quanto riporta il New York Times la sua famiglia lo starebbe esortando a restare in corsa per le presidenziali. Il presidente si è riunito con la moglie, i figli e i nipoti a Camp David e ha parlato con i suoi consiglieri per decidere come procedere nella campagna elettorale.