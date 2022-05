Elisabetta Franchi, chi è la stilista e cosa ha detto per finire in una bufera mediatica

Elisabetta Franchi è una prestigiosa ed importante stilista molto riconosciuta nel settore della moda. Negli anni il suo marchio è diventato sempre più importante. Tuttavia, negli ultimi giorni alcune sue dichiarazioni hanno suscitato parecchia polemica.

Elisabetta Franchi, chi è la stilista

Elisabetta Franchi è nata a Bologna l’8 dicembre 1968. Il suo nome è molto conosciuto e riconosciuto nel settore della moda. Tanti sono stati i suoi sacrifici prima di arrivare a posizioni di prestigio e successo. Quarta di cinque fratelli, da giovane ha lavorato presso un esercizio ambulante di intimo e poi come commessa.

In seguito, si è diplomata presso l’Istituto Aldrovandi Rubbiani, comincia a lavorare e creare abiti per un’azienda tessile. Nel 1996 decide di investire e scommettere nella sua carriera imprenditoriale e apre un piccolo atelier. Due anni dopo, nel 1998 fonda la sua azienda, Betty Blue S.P.A., con il supporto finanziario del suo compagno, poi marito, l’imprenditore Sabatino Cennamo. La società lancia il suo primo marchio di abbigliamento, Celyn B, per il quale, in pochi anni, vengono aperti diversi negozi monomarca in Italia, Russia, Francia, Cina, Emirati Arabi e Marocco.

Poi, ecco l’importante svolta. Nel 2012 il brand cambia nome e diventa Elisabetta Franchi. Oggi la stilista ha oltre 1100 negozi multimarca e 87 store monomarca in tutto il mondo. Nel 2019, ha ottenuto ricavi per 120 milioni di euro. Veste le grandi celebrità di tutto il mondo.

La sua vita personale risulta essere molto ricca e travagliata: il primo marito è stato Sabatino Cennamo. I due, nonostante la differenza di età di 20 anni, rimangano insieme per circa 17 anni finché una malattia grave non consuma l’imprenditore. I due hanno avuto una figlia, Ginevra Cennamo. In seguito, nel 2013, la stilista si risposa con Alan Scarpellini, suo vecchio amore adolescenziale. Con lui Franchi ha il suo secondo figlio, Leone Scarpellini.

Cosa ha detto per finire in una bufera mediatica

Negli ultimi giorni, la stilita e l’imprenditrice è finita in una bufera mediatica per alcune sue dichiarazioni in un’intervista a Il Foglio. La stilista ha dichiarato di non assumere donne sotto i quarant’anni: “Faccio una premessa. Io le donne le ho messe ma sono anta, ancora ragazze ma ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello. Diciamo che io le prendo dopo i quattro giri di boa. Sono tranquille e lavorano H24. Cosa che gli uomini non hanno, perché noi donne abbiamo un dovere nel nostro DNA: i figli li facciamo noi ed il camino in casa lo accendiamo noi, è una grande responsabilità”.

Tantissime le polemiche che poi sono scaturite dopo le sue parole da diversi settori. Tuttavia la stilista ha voluto chiarire: “Non accetto strumentalizzazioni: sono una donna imprenditrice a capo di un azienda da 131 milioni di fatturato e che ha tirato avanti anche la famiglia, con grande fatica. Come può essere contro le donne chi ha al suo interno l’80 per cento di forza lavoro femminile?“, ha detto Elisabetta Franchi al Corriere.

