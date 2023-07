Emanati 75 decreti attuativi su 296 e Fazzolari esulta

A Palazzo Chigi si è riunita la conferenza dei capi di gabinetto di tutti i ministri. Al centro della riunione, convocata dal sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, il punto sullo stato di adozione dei decreti attuativi previsti dal governo in carica e dai precedenti. Ebbene, Fazzolari ha reso noto che il governo ha reso utilizzabili, nel 2023, risorse per oltre 58 miliardi di euro.

Ma quello che Fazzolari non ha ricordato, nella nota diffusa da Palazzo Chigi, è la montagna dei provvedimenti attuativi non ancora attuati. I numeri si ritrovano però nella terza relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi dell’esecutivo aggiornata al 30 giugno e sono consultabili sul motore di ricerca presente sul sito dello stesso Dipartimento per il programma di governo.

I decreti attuativi complessivamente previsti dai provvedimenti legislativi d’iniziativa del Governo in carica sono 296. Di questi, alla fine del mese scorso, ne risultavano adottati appena 75. Ne mancano all’appello 221 (oltre 490 se si considerano anche quelli dei primi due governi Conte e del governo Draghi). Di questi quelli il cui termine non è ancora scaduto sono 37, quelli senza termine prefissato sono 119 e quelli che hanno visto scadere il loro termine per l’adozione sono 65.

Il maggior numero (30) deve essere adottato dal ministero dell’Economia e dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, seguito dalla presidenza del Consiglio dei ministri (21), dal ministero dell’Interno e dal ministero del Lavoro (16), dal ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica (15), dal ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (14) e dal ministero dell’Istruzione e merito (11). Le restanti amministrazioni devono adottare ognuna meno di 10 provvedimenti.

Decreti attuativi mancanti, bloccati 13 miliardi

Secondo un report di Openpolis, che fa il punto al 22 giugno, le risorse bloccate dalla mancata emanazione dei decreti attuativi sono al momento circa 13,2 miliardi, di cui 6,8 miliardi fanno riferimento a quei provvedimenti che avrebbero già dovuto essere pubblicati e la cui data di scadenza non è stata rispettata. Fermandoci al governo Meloni è per esempio scaduto quello che ha per oggetto l’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali che faceva riferimento al ministero di Matteo Salvini e che, scaduto il primo aprile, prevedeva due milioni di finanziamento quest’anno e altri otto nei prossimi due anni.

Un altro – ministero proponente la presidenza del Consiglio – era relativo alla presentazione delle richieste per la concessione di un contributo straordinario destinato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021, e le relative procedure di controllo. Scaduto il 31 gennaio, prevedeva un finanziamento di 5 milioni.

Scaduto il 31 marzo è il testo per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti – ministero proponente Ambiente e sicurezza energetica – che prevedeva per il 2002 un finanziamento di 205 milioni, per quest’anno 45 milioni e 10 milioni per il 2024. La lista è lunga e la consultazione sul motore di ricerca riserva sorprese. Con buona pace delle risorse di cui il governo con il sottosegretario Fazzolari si fa vanto di avere sbloccato.