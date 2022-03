Emanuele Filiberto: patrimoni, dove vive, figli, malattia e ex moglie da cui è separato

Emanuele Filiberto è il nipote dell’ultimo re d’Italia. Dopo la fine dell’esilio della sua famiglia, è arrivato in Italia dividendosi tra televisione e politica principalmente. Attualmente risiede all’estero.

Emanuele Filiberto: patrimoni

Emanuele Filiberto è il nipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II di Savoia. Nato a Ginevra (Svizzera) il 22 giugno 1972, è l’unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia (figlio del re Umberto II) e di Marina Ricolfi Doria. Solo nel 2022 è riuscito a venire in Italia a causa dell’esilio della sua famiglia.

Dopo il diploma si è iscritto all’Università di Ginevra alla Facoltà di Scienze Economiche, ma senza terminare gli studi. In Italia, poi ha fatto quasi tutto: dalla televisione alla politica passando per l’imprenditoria. Tralasciando i suoi guadagni televisivi, dopo la confisca dei beni sancita dalla Costituzione la famiglia non dovrebbe possedere nulla dell’eredità reale. Si stima comunque che il residuo patrimonio Savoia esistente potrebbe valere centinaia di miliardi, tra liquidi, beni immobiliari, castelli, ville e società costituite all’estero.

Emanuele Filiberto: dove vive

Attualmente, il nipote dell’ultimo re d’Italia risiede all’estero in una delle dimore della sua famiglia. Secondo alcune fonti la casa si troverebbe nel Principato di Monaco, più precisamente nella zona di Montecarlo, immersa nel verde ed in riva al lago

Emanuele Filiberto: figli ed ex moglie

Nel 2003 ha sposato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, l’attrice francese Clotilde Courau, come già fatto dal bisnonno paterno, dalla quale ha avuto due figlie Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria.

Ha dichiarato pubblicamente di aver tradito sua moglie ma non di essersi separata, anzi tra i due, nonostante i problemi, ci sarebbe ancora stima ed affetto. “Potrei aver tradito mia moglie, chi non lo ha fatto?. Ma ho un grande rispetto per lei, è una grande donna e una grande mamma.”

La malattia

Recentemente, ha dichiarato di aver avuto un tumore ai seni paranasali, e tra il 2011 e il 2019 si è sottoposto a varie. Prima l’operazione con asportazione della massa tumorale, poi dopo quattro mesi, però, nuovi problemi respiratori, perché la massa si è nuovamente riformata. Nuovo intervento, questa volta però l’erede dei Savoia ha dovuto subire un’asportazione di una parte di setto nasale per limitare il più possibile la propagazione delle cellule tumorali.