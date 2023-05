Emilia modello Twiga, la ricetta della Santanchè contro l’alluvione: tutti in vacanza in Romagna

“Ora dobbiamo scongiurare una tragedia economica. Andiamo tutti in vacanza in Romagna”. È la ricetta del ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, lanciata in una intervista a La Stampa a proposito delle ripercussioni dell’alluvione sull’economia dell’Emilia-Romagna.

“Il Governo c’è, è al loro fianco. Giorgia Meloni – prosegue Santanchè – è un leader che ha coscienza e non è cosa da poco. Questo vuol dire essere italiani. Sono stati messi a disposizione 30 milioni. Ora serve una ricognizione per quantificare i danni”.

“Ho parlato con Bonaccini e l’assessore Corsini ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo -, siamo d’accordo per lavorare insieme per far capire che l’Emilia-Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre. Le associazioni di categoria chiedono una campagna di supporto”.

“Sabato sarò a Rimini e Riccione – ha detto ancora Santanchè e faremo una conferenza stampa per presentarla. Diremo che la riviera è pronta e domanderemo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna, perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest’anno puoi fare anche un’azione solidale”.