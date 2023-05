Danni ingenti in Emilia-Romagna sono stati già calcolati, mentre l’emergenza maltempo è ancora in corso in molte zone colpite dall’ultima alluvione, ma già interessate dalle violente precipitazioni del 2 e 3 maggio. Quanto è accaduto in decine di comuni, dove è tuttora allerta rossa, rischia di mettere in ginocchio l’intera regione, soprattutto il comparto dell’agricoltura.

Emilia-Romagna, danni per milioni di euro a causa dell’alluvione

Il maltempo che si sta abbattendo ormai dall’inizio del mese in Emilia-Romagna, sta causando danni ingenti in termini economici, ma non solo. “La portata della devastazione del maltempo è quella di un altro terremoto: saranno danni quantitativamente minori, ma saranno di qualche miliardo di euro. Come per il terremoto ricostruiremo tutto: al governo abbiamo detto che abbiamo bisogno di tante risorse, ma anche di norme speditive, c’è bisogno di un commissario straordinario, adempimenti per i lavoratori, per prorogare scadenze, mutui rate, tanti investimenti. Purtroppo abbiamo una grande esperienza in materia. Le istituzioni devono avere l’ossessione di stare vicine alle persone” ha detto a Rai3 il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“Il 2-3 maggio in 36 ore cadde l’acqua di 4 mesi, ieri e l’altro ieri in 36 quella di sei mesi: in quattro giorni è caduta l’acqua di un anno e ci sono ancora alcuni allagamenti perché l’acqua è caduta su un terreno che non riesce ad assorbire nulla “, ha aggiunto Bonaccini. “ L’Italia è un Paese che nel dopoguerra ha investito molto poco sulla prevenzione, quindi bisogna recuperare un ritardo storico. Il surriscaldamento del globo comporta che questi fenomeni accadano ormai quasi ogni settimana: dobbiamo inquinare meno per evitare il riscaldamento del globo e avere un piano di lotta al dissesto idrogeologico”.

Vista la situazione “verrà deliberato lo stato di calamità” per le zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna e “si risponderà ai primi interventi. È già stato annunciato il blocco dei mutui e delle riscossioni tributarie”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Intanto, vengono annunciati aiuti da altre Regioni: “Tutte le forze dell’Emilia-Romagna sono impegnate in Romagna ( parte anche bolognese e modenese). Aiuti sono già giunti da Veneto, Marche, Toscana, Piemonte, Umbria, Lombardia e Trentino. Altri stanno arrivando da Lazio, Calabria, Puglia e Sardegna. E anche le altre regione comunque stanno mandando aiuti”.

Coldiretti lancia l’allarme per l’agricoltura

“Il settore più colpito – precisa la Coldiretti – è quello dell’ortofrutta con il lento deflusso dell’acqua rimasta nei frutteti che “soffoca” le radici degli alberi fino a farle marcire e il rischio di far scomparire intere piantagioni che impiegheranno anni prima di tornare produttive. Si rischia – spiega la Coldiretti – di mandare in crisi una intera filiera fatta di agricoltura e delle aziende di trasformazione della frutta e degli ortaggi che fanno della Romagna la “fruit valley” italiana, con la produzione lorda vendibile dell’ortofrutta che vale nella regione 1,2 miliardi di euro”.

“Adesso la priorità è mettere in salvo le vite umane ma da subito occorre per mettere in campo ogni azione utile finalizzata alla ripresa economica e produttiva poiché è in gioco la sopravvivenza stessa di centinaia di imprese e delle lavoratrici e lavoratori che da esse dipendono”, le parole del presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’apprezzare i provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva e per i procedimenti giudiziari annunciati dal Governo.

“Stante la situazione straordinaria, riteniamo necessario – ha detto il numero uno dell’associazione – un Decreto Legge Speciale del Governo e il relativo stanziamento di risorse congrue ad affrontare i danni subiti che crescono di ora in ora per le attività agricole. Gli strumenti ordinari di intervento vanno attivati quanto prima, ma non sono sufficienti a garantire il salvataggio o la continuità delle filiere agricole del territorio colpito”.

