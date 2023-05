Mattarella si è recato oggi in Emilia-Romagna a visitare le zone colpite dall’alluvione per far sentire la vicinanza e la presenza dello Stato. Ma ha fatto discutere l’assenza del Governo durante la visita del presidente della Repubblica.

Emilia-Romagna, Mattarella visita le zone colpite dall’alluvione: “La ricostruzione deve essere veloce”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. L’opera di ricostruzione dopo l’alluvione “deve essere veloce”, ha affermato Mattarella. “Parliamo di un territorio importantissimo per l’Italia. C’è l’esigenza che si rilanci il territorio. Non è un’esigenza solo vostra, ma nazionale. In questo dovete essere certi che ci sarà tutto il consenso e un percorso costante non solo in questi giorni, ma anche nel prosieguo. Richiederà molto sforzo e molto impegno ma non sarete soli in questo”.

“Questo è un momento impegnativo, difficile”, ha proseguito il Capo dello Stato. “Ho visto tante ferite nel territorio e so bene quanto ci sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. Questo territorio è importantissimo e fondamentale per la vita dell’Italia, per la sua economia e per la sua storia. So che ce la farete con l’aiuto dello Stato e del governo, perché questa è la volontà determinata di ripresa e di rilancio. Tutta l’Italia vi è vicina”.

Nessun rappresentante del Governo ha accolto il presidente della Repubblica

Ha colpito l’assenza di qualche rappresentante del Governo durante la visita di Mattarella. Infatti, il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, è intervenuto sulla visita di Mattarella con una vena di polemica. “Sono contento che anche il presidente della Repubblica si sia recato sui luoghi alluvionati, come ha fatto tutto il governo e come ha fatto per due volte la presidente del Consiglio. Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrare al Capo dello Stato le criticità, nessuno è stato invitato. Non fa niente, l’importante è arrivare ai risultati”.

Tuttavia, il Quirinale ha immediatamente risposto: “Il presidente della Repubblica nelle visite nei territori italiani non impone la presenza di esponenti del governo. Essa, peraltro, è sempre gradita dal Presidente Mattarella. In occasioni del genere, il Quirinale non ha mai fatto inviti, ma se qualcuno vuol venire è benvenuto”.