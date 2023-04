Enrico Borghi dice addio al Pd e sceglie Italia Viva: attacco alla Schlein e il benvenuto di Renzi

Enrico Borghi ha lasciato il Partito Democratico per abbracciare il movimento di Matteo Renzi, Italia Viva. Una scelta motivata con un attacco diretto alla segretaria Elly Schlein e al partito dei dem. Dall’altra parte un contento ed orgoglioso Renzi.

Enrico Borghi dice addio al Pd e sceglie Italia Viva: attacco alla Schlein

Enrico Borghi ha annunciato in una intervista a Repubblica la sua uscita dal partito e il passaggio in Itala Viva, il movimento guidato da Matteo Renzi. Accuse pesanti lanciate dall’ex del Pd sia alla segretaria sia al partito dei dem. Secondo Borghi il Pd “è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga”.

“Le prime scelte di Schlein rappresentano una mutazione genetica: da partito riformista a un partito massimalista di sinistra”, ha aggiunto Borghi. “Ho fatto diverse interviste dopo l’elezione di Schlein e ho posto i temi della sicurezza e della difesa, dei cattolici e dei democratici, di una necessità di una sintesi tra culture. Su questi argomenti non ho ricevuto alcuna risposta e come sappiamo in politica i silenzi contano più delle parole pronunciate. Invece ho sentito parole chiare su un altro versante, e cioè sull’utero in affitto”, spiega Borghi.

Il benvenuto di Renzi

Poi, il benvenuto al new entry da parte di Matteo Renzi: “Ci conosciamo da tempo e lo stimo. Sono felice che le nostre strade tornino a incrociarsi oggi. Il progetto riformista cresce. Ed è un progetto che serve all’Italia. Dopo la brutta settimana della rottura del progetto partito unico, infatti, quasi tutti gli esponenti del mondo riformista stanno rilanciando dichiarazioni positive sulla necessità di costruire una lista/coalizione/federazione/soggetto politico che rappresenti Renew Europe in Italia. Se abbiamo a cuore l’ideale di un polo europeo alternativo a sovranisti e populisti non possiamo perdere questa occasione – aggiunge – E noi faremo di tutto per lavorare insieme agli altri con coraggio e umiltà”. Per il leader di Italia viva “questo approccio riscuote interesse. In tutta Italia si stanno iscrivendo a Italia Viva cittadini, consiglieri comunali, dirigenti di altri partiti, amministratori. Oggi ci ha raggiunto il senatore Enrico Borghi che ha annunciato la sua adesione a IV dalle colonne di Repubblica. La sua intervista è molto bella e merita di essere letta nella sua interezza. È infatti una intervista che parla di politica, che spiega il senso di una scelta partendo dalla politica, che rappresenta un inno alla politica”, conclude.

Poi, ecco le altre reazioni. Maria Elena Boschi su Twitter scrive: “Un amico e un politico con cui abbiamo condiviso l’impegno per le riforme del Paese. Sono contenta di riprendere questo cammino insieme” e Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, commenta: “La nostra comunità cresce ogni giorno di più perché rappresenta l’unica vera alternativa ai sovranisti di destra e ad una sinistra schiacciata su posizioni massimaliste e ideologiche”.

