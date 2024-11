Entra nel vivo la Costituente del Movimento 5 Stelle. Sul sito dei pentastellati è stato pubblicato l’elenco dei quesiti riservati agli iscritti, che potranno votare online fra il 21 e il 24 novembre prossimi sulle questioni programmatiche e quelle che riguardano regole interne, alleanze e ruoli di vertice del partito.

Dodici i quesiti che saranno posti in votazione, articolati anche attraverso risposte multiple: proposte in relazione ai temi (che saranno pubblicate separatamente nei prossimi giorni); proposte relative al ruolo del presidente e degli organi che lo affiancano o coadiuvano; proposte relative al ruolo del garante; proposte relative alle modalità di votazione per le modifiche statutarie; proposte relative al comitato di garanzia e al collegio dei probiviri; proposte relative all’organizzazione territoriale; proposte relative al nome, al simbolo e al suo utilizzo; proposte varie relative ai finanziamenti, ai giovani, al funzionamento interno dell’associazione, alla scuola di formazione e alla comunicazione sui territori; proposte di modifica del codice etico relative al limite di mandati; proposte di modifica del codice etico relative ai requisiti di candidabilità; proposte relative al posizionamento nell’arco parlamentare; proposte relative alle alleanze politiche.

Entra nel vivo la Costituente del Movimento 5 Stelle: il quesito sul ruolo del Garante Grillo

L’assemblea degli iscritti è stata già convocata dalle ore 10:00 del giorno 21 novembre 2024 alle ore 15:00 del giorno 24 novembre 2024. La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote.

Riguardo le “Proposte relative al ruolo del Garante”, ovvero Beppe Grillo, il quesito chiede di scegliere tra tre opzioni:

A) Eliminare il ruolo del Garante

B) In caso di eliminazione del ruolo del Garante, le sue funzioni: non sono affidate a nessun altro organo; sono affidate al Comitato di Garanzia; dovranno essere affidate ad un organo collegiale appositamente eletto

C) In caso di mantenimento del ruolo del Garante:

– 1. Vuoi che i suoi poteri siano limitati abrogando il n. 2 della lett. a) dell’art. 12 dello Statuto: “ha il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme del presente Statuto”

– 2. Vuoi che, al pari delle altre cariche associative, il ruolo del Garante abbia una durata definita, pertanto, le parole “a tempo indeterminato” contenute nella lett. c) dell’art. 12 dello Statuto sono sostituite dalle seguenti “per un periodo di 4 anni rinnovabile per non più di due mandati consecutivi”, con effetto dalla data di approvazione

– 3. Vuoi che il Garante ricopra un ruolo esclusivamente onorifico, pertanto tutte le norme statutarie che gli attribuiscono specifici poteri andranno sostituite riconoscendogli una funzione di natura consultiva non vincolante.

Il quesito sul limite di mandati

Per quanto riguarda il limite dei mandati, se si è d’accordo con la proposta di modifica si può esprimere un “voto favorevole, contrario o astenuto” per ciascuna delle seguenti proposte: