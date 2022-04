Errori nel concorso della scuola, come funzionerà il ricalcolo dei punteggi per i candidati

Errori nel concorso della scuola: quali sono e come funzionerà il ricalcolo dei punteggi per i candidati che aspirano a diventare docenti.

Errori nel concorso della scuola: la segnalazione di Cisl Scuola e Flc Cgil

In occasione del concorso ordinario della scuola secondario, il Comitato tecnico scientifico nazionale che è stato nominato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha inserito nelle prove scritte a quiz due errori. Un primo errore riguarda la Costituzione mentre un secondo errore è contenuto in una domanda di calcolo per la classe di concorso A060, ossia tecnologia nella scuola secondaria di primo grado.

I due quesiti sbagliati sono stati riconosciuti dalla stessa commissione nazionale alla quale si sono rivolti Cisl Scuola e Flc Cgil per avere delucidazioni su errori, dubbi interpretativi e imprecisioni.

I due quesiti errati nel concorso della scuola presentati dal Comitato tecnico scientifico nazionale

Nello specifico, il quesito rivolto ai candidati di sostegno della scuola secondaria di primo grado sulla Costituzione, riportava quanto segue:

L’articolo 34 delle Costituzione riconosce:

a) Il ruolo degli istituti comprensivi nell’ambito territoriale;

b) Le modalità organizzative degli istituti paritari;

c) La libertà d’insegnamento;

d) L’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per il Comitato tecnico scientifico nazionale, la risposta corretta era c) la libertà d’insegnamento ma, in realtà, la risposta corretta non figura tra quelle elencate. L’articolo 34 della Costituzione, infatti, non riguarda la libertà di insegnamento ma riporta quanto segue: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Il secondo quesito sbagliato, invece, era:

Se si immerge un solido avente massa 0,1 kg in un recipiente contenente 100 cm3 di acqua, il livello di questo cresce e il volume totale del liquido più il solido immerso sale a 125 cm3. Quanto vale la densità assoluta del solido?

a) 0,004 kg/m3;

b) 400 kg/m3;

c) 4 g/dm3;

d) 400 g/cm3.

La risposta corretta, tuttavia, in questo caso era 4000 kg/m3.

Come funzionerà il ricalcolo dei punteggi per i candidati

La presenza di errori nei quiz presentati agli aspiranti docenti di ruolo durante il concorso ordinario per la scuola secondaria ha reso necessario mettere in pratica il ricalcolo del punteggio dei partecipanti.

In questo contesto, come riportato sul sito ufficiale di Flc Cgil, è possibile apprendere: “La Commissione nazionale ha riconosciuto che due quesiti non contengono alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, verranno riconosciuti a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data”.