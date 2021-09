Entra nel vivo la campagna elettorale di Napoli. All’ombra di piazza Plebiscito, il 3 e 4 ottobre si scontreranno 7 candidati sindaco supportati da 30 liste. Un numero, quest’ultimo, che doveva essere maggiore perché ne erano state presentate 35 ma 5 sono state escluse.

GAETANO MANFREDI. Adesso Napoli: Amato Alessandra, Avallone Gerardo, Banco Giovanni, Barone Annika, Basile Luca Sebastiano, Bellomia Paolo, Cannata Massimo, Caropreso Mariarosaria (Sara), Chianese Angelo, Cimminella Fabiola, Costanzo Daniela, De Anzeris Consolata Maria (Maria), De Cicco Felice, D’Elia Gerardo, Dicè Arianna, D’Orazio Donatella, Esposito Anna, Esposito Mariarosaria, Filoia Massimo, Giannalavigna Lorenzo, Iorio Francesco, Ippolito Manuela, Mangione Andrea, Marino Vincenzo, Marrazzo Antonio, Perelli Filippo, Polzella Gabriella, Raciti Chiara, Rea Adele, Rispoli Gennaro, Rosa Giacomo, Rosciano Clorinda, Sannino Mariaelisa, Sasso Flora, Sepe Gennaro, Sgambati Carmine, Sorice Valerio, Spatarella Michaela, Strubbe Carlo, Viola Luigi.

Azzurri per Napoli: Ferrara Maria (Marilù), Abate Fabrizio, Al Omleh Alì Rashed Mohmoud Rashid (Alì), Aliperti Carmine, Alvieri Gaia, Auricchio Enrico, Baiano Angela, Barbato Benedetta, Bocchetti Antonio, Buonincontri Pedace Francesca Ambra, Calierno Veronica, Casale Federica, Cilenti Saverio, D’Alessio Martina, Danese Vincenzo, Di Costanzo Fabiana, Di Prisco Michele (Michel), La Monica Anna, Maione Luigia, Maisto Anna Maria, Manero Adelchi, Mariani Alfredo, Martorelli Giuliana, Merolla Alfonso, Moretto Salvatorina, Romina Pacilli, Isabella Chiariello, Passaro Ilaria (Passaro), Pepe Massimo, Prete Valentina (Romano), Ragone Giorgio, Santoro Anna, Solombrino Vincenzo, Stile Eugenio Alberico, Trocino Claudio, Tuccillo Chiara, Urciuoli Antonio, Vespa Valeria, Von Arx Enrico.

Centro Democratico: Alfano Davide, Arrà Giuliano, Ascione Luisa, Barrella Fiorella, Buonauro Carlo, Bosco Bianca, Cacace Umberto, Caianiello Salvatore, Cappabianca Maurizio, Ceglie Gaetano (Nino), Correale Carmine, De Luca Paolo, Di Maio Roberto Salvatore, Di Vaia Emma, Esposito Giuseppe, Garofalo Gelsomina (Mina), Lieto Naike, Lamula Immacolata (Tina Sacco), Maresca Marta, Minichino Gennaro, Mignogna Chiara, Migliaccio Carlo, Nasti Claudio, Palma Loredana, Parente Vincenzo, Pizza Luciana, Rizzelli Dalila, Rodriguez Giorgio, Romano Immacolata, Rubino Barbara, Russo Ersilia, Russo Maria Rosaria, Sicignano Enrico, Tisbo Fiorenza, Trimarco Luigi, Varchetta Mario, Villani Davide, Villiumer Pierluigi (Villi).

Europa Verde: Iavarone Maria Luisa, Milano Nelide, Procaccini Angela, Castaldo Aldo, Vento Andrea, Agrelli Giulia Valeria, Ambra Ferdinando Ivano, Auriemma Immacolata (Imma), Borrelli Rosaria, Campanile Antonio, Carbone Luigi, Caso Modestino, Cipullo Luigi, Cipullo Patrizia, Corvino Mattia, De Falco Natale, De Luca Chiara, De Martino Domenico (Tano), Del Bono Andrea, Di Domenico Dante, Doria Daniela, Esposito Domenico, Ferraiuolo Luigi (Gigi), Gargiulo Vincenzo, Imperatore Gennaro, Impradile Luisana, Iovinelli Laura, Lobascio Bruno, Mignone Greta, Morisieri Rosario, Orsini Annapaola, Ottaviano Antonietta, Parlato Marcello, Puggillo Angelo, Pugliese Rosario (Ross), Romano Silvia, Rossi Albino, Russo Marco, Santillo Enrico, Spagnoli Anna.

Manfredi Sindaco: Falconio Dino, Maggiore Maria, Gabriella Vetere Renata, Altamura Pasquale, Angrisani Andrea, Armiero Stefania, Berardi Barbara, Cerbone Andreana, Cerrone Alessandro, Colella Sergio, Cortese Enrico, De Blasi Giacomo, De Giacomo Sonia, Di Celmo Alessandro, Esposito Gennaro, Fucito Fulvio, Gaeta Roberta, Gigante Erica, Guazzo Concetta, Innocenti Sabrina, Iozzi Antonio, Lepre Antonio, Mango Enrico, Monticelli Vittorio, Mormile Carlo, Musto Luigi, Paolozzi Mariano, Prodomo Angelica, Russo Stefania, Russo Amanda, Russo Luigi, Sarnelli Giancarlo, Savarese Walter, Sorrentino Mangini Michele, Spagnuolo Dario, Sprano Biancamaria, Strano Salvatore, Torre Anna, Tozzi Ferdinando, Wurzburger Gianfranco.

Moderati: Altamura Mariarosaria, Amato Bruno, Anastasio Allegra, Aria Teresa, Blosio Paolo Francesco, Cestari Anna, Colotti Maria, D’Amico Giuseppe, De Concilio Chiara, De Simone Alessandro, Finizio Salvatore, Fiore Ginevra, Giudice Rosario, Goatley Costanza Francesca, Grimaldi Luigi, Guerra Alessandro, Iodice Federica, Macri Wanda, Marchese Bonaria, Marzullo Flavia, Mazzola Valentina, Minieri Diego, Morisieri Francesco Maria, Napoletano Ugo, Palmieri Domenico, Pirone Marcello, Pisanello Carlo, Piscitelli Fulvio, Rossi Arianna, Rucco Chiara Emanuela, Russo Vincenzo, Sabatino Cinzia, Sacco Ivana, Sommella Nunzia, Stendardo Elena, Testa Benedetta, Tipaldi Giuseppe, Torino Vicenzo, Tortora Loredano, Zifarelli Mario.

Movimento 5 Stelle: Manuela Amato, Raffaele Andreozzi, Antonella Barbi, Ciro Borriello, Luca Caiazzo (Lucariello), Luca Gennaro Capriello, Dario Carotenuto, Angelita Caruocciolo, Francesco Caso, Massimiliano Cipolletta, Teresa De Giulio, Raffaele De Rosa, Oscar Di Maio, Luciano Doria, Teresa Esposito, Davide Estate, Pasquale Feminiano, Marco Ferruzzi, Federica Flocco, Salvatore Flocco, Carmine Fonderico, Tommaso Fusco, Dario Gabriele, Maria Imbimbo, Giuseppe Klain, Daniela Lampognana, Ada Lopreiato, Lucia Francesca Menna, Gennaro Milone, Rosario Napolitano, Luigi Nave, Silvana Pagliuca, Gennaro Demetrio Paipais, Carlo Pedicini, Valentina Rapillo, Fiorella Saggese, Stefania Sannino, Flavia Sorrentino, Lucia Vergaglia, Andrea Vittoria.

Napoli Libera: Simeone Gaetano (Nino), Acciavatti Lucio, Bagnale Giusy, Balestrieri Vittorio, Barra Francesca, Cammarota Noemi, Castellone Gaetano, Catapano Giuseppe, Celotto Cira, Chirico Francesco, Cilenti Massimo (Cilento), Colizzi Stefania, Conti Maria (Chiara), Corona Ciro, Cuomo Raffaele, D’Andrea Giancarlo, Del Giudice Raffaele, Di Dio Stefano, Di Somma Sara, Esposito Carmine, Esposito Maria Luisa, Gentile Ciro, Gregoraci Roberta, Graziano Barbara, Guazzo Anna, Lazzari Marco, Lucarelli Renato, Milano Oreste, Murolo Barbara, Musella Angelo, Scarpati Barbara, Scognamiglio Francesca, Serafini Paolo, Serio Carmela, Simia Paolo, Stoecklin Mireille (Fabbrocini), Verde Luciana, Volpe Lucrezia, Vozzella Luciana.

Napoli Solidale: D’Angelo Sergio, Klain Rosaria (Dèsirèè), Coppeto Mario, Metitiero Daniela, Mazzarella Anna, Costa Claudia, Alfinito Amleto, Amodeo Giovanni (Gianfranco), Andreozzi Rosario, Armani Gennaro, Barile Adele, Biscardi Emiliana, Braibanti Roberto, Cadavero Marcello, Calvino Fortunato, Cetrangolo Igor, Dell’Andro Giovanni Nunzio, Di Costanzo Antonio (Giovanni), Fariello Sara, Ferrara Anna, Gaiangos Monica, Mazza Myriam, Michelino Roberta, Navas Luigi, Prototipo Alfredo Elia, Quaglietta Alessia, Raffa Anna, Rizzello Angelo, Russo Daniele, Agrippino Sansone Sergio, Savarese Adriana, Senatore Alessandro (Sandro), Siciliano Mariarosaria, Speranza Valeria, Starita Annarita (Anna), Tallarino Roberta, Terracciano Nicola, Trezza Sabina, Verde Bianca (Bianca Damm), Zenga Stefania.

Noi Campani per la Città: Angotti Fernanda, Assunta Martina, Belgiorno Maria Consiglia, Capone Alessandro, Carbone Eugenia, Costanzo Nunzia, D’Avino Lorenza De Angelis Virginia De Cicco Flavio De Francesco Simona De Gregorio Ida De Micco Maria Olimpia Di Mattia Raffaelina Di Neubourg Marco (Marco) Esposito Simona (Simona) Gallucci Rosario Gesuè Luigi Giova Roberta Guadagno Maria Iandoli Maurizio Improta Leopoldo Ludione Fernando Martusciello Alessio Minopoli Roberto (Robi) Montella Anita Nacarlo Fabio Napolano Annamaria Orlando Maria Rosaria Papa Dario Piccolo Carmela Perozzino Vincenzo Perrella Giampiero Perrotta Arsenio Ponti Ugo Rondine Anna Sanfilippo Giuseppe Sannino Pasquale Sasso Lina (Brunella) Tucci Eleonora Vincenti Biagio.

Partito Democratico: Vincenza Amato detta Enza, Francesca Amirante, Caterina Errichiello, Stefania Colicelli, Raffaella Palladino detta Lella, Giovanna Servillo, Gennaro Acampora, Paolo Cardone, Pasquale Esposito detto Pasquale, Aniello Esposito detto Bobo, Chiara Guida, Salvatore Madonna, Ileana Bonadies, Ippolito Braccini detto Ippolito, Antonio Carannante, Angelo De Marco, Gianluca De Vincentiis, Annamaria Esposito detta Annamaria, Pasquale Farinelli, Luisa Festa, Valentina Di Vaio, Claudio Finelli, Angela Fiore, Silvana Geirola, Nicolo Lorenzo Antonio Gennuso detto Giannuso, Mario Guarino, Raffaella Guarracino detta Raffa, Luigi Iazzetta, Iuliia Kolnogorova detta Giulia, Antonella Sarmiento, Antonietta Loffredo detta Antonella, Paolo Morabito, Lorenza Nola, Tommaso Nugnes, Nicola Pezzullo, Michele Ramaglia, Paola Rescigno, Nicolangelo Sessa, Gianluca Toscano, Mariagrazia Vitelli.

Per – Persone e Comunità: Alessandrella Francesco, Alfano Rosario, Ambrosiano Antonio, Battimello Paolo, Benincasa Antonella, Ingegno Borrelli Fulvia, Cafarella Vincenza (Enza), Campanile Nicola, Cerase Gerardo, Cuccurullo Francesco, D’Angelo Roberto, De Martini Vega, Di Donna Giuseppina (Pina), Di Lallo Aniello Antonio Ciro (Nello), Di Martino Giovanni (Gianni), Di Nardo Tommaso, Falanga Costanza Freda Stefania, Fuscone Alessia, Gaeta Giovanna, Gallozzi Giuseppe (Peppe), Gautiero Antonio, Iasevoli Tommasino (Tommaso), Irace Giuseppe (Peppe), Leonetti Emilia Maria, Lettieri Carlo, Luongo Donato, Maggiore Giulio, Martino Carmelo (Carmine), Mascia Giuseppe, Nicastro Raffaele (Lello), Ogor Joseph, Russo Parlati Roberta, Petricciuolo Sara (Petri), Ragosta Maria (Marinella), Russolillo Maria, Sepe Giuliana, Sergio Paola, Tamburro Fabio, Zavarone Luigi (Gigi).

Repubblicani Democratici: Alahakoon Angeli Nisansala (Angeli), Baiano Angela, Bellia Loredana, Borrelli Pietro, Bruno Matteo, Cacciola Maria, Canfora Francesco, Cipollaro Maria Lourdes, De Martinis Umberto, Di Gennaro Maurizio, Ferrante Fabrizio, Fioretti Maria, Fontanarosa Helena, Forte Alberto, Giordano Alfredo, Gragnano Federica, Improta Anna, Ippolito Tommasina, Latte Antonella, Leguen Gamiotea, Giordano Erick, Maiello Anna, Marsala Rachele, Masini Eliana, Notarbartolo Tjuna, Perna Luigi, Pezzullo Mariagrazia, Ponticelli Alfredo, Romagnuolo Antonio, Sammartino Gilberto, Sarracino Francesca, Scala Lucia, Spadaro Carmen, Turiello Paola, Pardo Stefania, Madalese Francesca, D’Anna Maria Rosaria, Bruno Maria Cristina, De Benedictis Arianna, Pisano Roberto.

CATELLO MARESCA (nella foto). Cambiamo!: Tarro Ciccarelli Giuseppe (Tarro), Fontanella Marzia, Balzamo Giuseppe (Peppe), Fabbrocini Filomena, Bozzaotra Simona, Caliendo Adelaide, Ciccarelli Vincenzo, Di Bonito Pasquale (Paky), Di Porzio Paola, Criscuolo Botta Anna (Anita), Donnarumma Pasqualina, Femia Nunzia, Ferrigno Maresca Letizia, Lanzilli Giuliana, Manco Maria Rosaria (Sara), Mormile Francesca, Mottola Umberto, Paesano Adriana, Adesso Raffaello (Lello), Palma Antonietta (Tania), Palumbo Rosario, Pesce Claudia, Piccirillo Roberto, Piesco Davide, Precchia Antonio, Romeo Chiara, Sommella Camilla, Tannino Ermanno, Sarracino Antonio, Sorrentino Maria Luisa (Luisa), Sorrentino Loredana, Vaccaro Lucio, Zannella Francesco, Zarra Natalino.

Essere Napoli: Amoroso Maria, Bassano Federica, Bevilacqua Bruno, Bolognese Renato, Borrelli Rosaria, Bruno Beatrice, Cappuccio Diego, Carbonaro Massimo, Cimmino Salvatore, Ciotola Vincenzo, De Gregorio Carlo, De Vivo Flavia, De Mita Dario, Falanga Andrea, Fogliamanzillo Roberta, Fornabaio Paola, Fusco Raffaele (Lello), Licenziati Cristiano, Morantino Fabio, Marone Daniela, Marotta Filippo, Masola Ilaria, Menna Federico, Merenda Monica, Musella Alessandro, Orlando Lucrezia, Padovano Manlio, Pagano Rosario, Paulillo Luciano, Pelliccia Alessandro, Rippa Riccardo, Scudellaro Rita, Strazzullo Pasquale (Lino), Tortora Giuseppe, Trombetta Nazareno, Tuccillo Daniela, Valanzuolo Amedeo, Varriale Ciro, Vitale Emanuela.

Forza Italia: Filardi Perrone Pasquale, Guangi Salvatore, Amirante Massimiliano, Ascione Luigi, Bellomundo Sabina, Brescia Domenico, Buonanno Maria Sofia, Cesaro Ferdinando, Correale Flavia, Coscia Stefano, Cutarelli Assunta (Susi), D’Altrui Gaetano, D’Angelo Roberto, De Gregorio Giuseppe (Geppy), De Longis Federico, De Notaris Ernesto (Pepe), De Ponte Valentina, Della Rocca Valeria, Delle Donne Marco, Di Biase Mariarosaria, Di Liddo Valentina, Fuso Maurizio, Galli Marcello, Giugliano Gianpiero (Giuliano), Granese Maria Pia, Iavazzi Raffaele (Lello), Iuliucci Ilaria (Iulucci), Maglione Raffaele (Maione), Magliulo Antonino (Ninni), Mancuso Ornella, Martire Emilio, Napolitano Antonio, Navarro Adele, Petrone Filomena (Mena), Ruggiero Francesco (Franco), Savastano Iris, Sorrentino Michela (Mila), Stentardo Alessandra (Stendardo), Nunziata Claudio, Pistone Giuseppe.

Fratelli d’Italia: Amabile Marco, Battaglia Gaetano, Brancato Marco, Busiello Gaetano Caldoro Alessandra, Campese Ornella, Castiello Gennaro, Celio Adelaide, Cenni Leonardo, Comito Danilo, D’Andrea Michele, Di Bisogno Giuliana, Di Napoli Vitale, Esposito Giuseppina (Pina), Fedele Anna, Fischmann Boris Gallo Loredana, Giordano Gennaro, Guariniello Immacolata (Imma), Guarino Alberto, Lezzi Lucia, Longobardi Giorgio, Maresca Anna, Militerni Diego, Natale Paola Francesca, Navarra Carmela, Passante Vittorio, Petricciuolo Vincenzoangelo, Picco Patrizia, Proietti Giovanna, Rispoli Luigi, Romano Luigi, Ruscito Rosanna, Salzano Nicola, Santaniello Gianfranco Salvatore, Scherillo Maria (Stefania), Sifo Sabrina, Tortora Agostino, Varano Valentina, Zazzaro Giovanni.

Napoli Capitale: D’Angelo Bianca Maria, Buonocunto Giovanni, Cerrato Sergio, Lauro Roberto, Mercogliano Luigi (Gigi), Noschese Giuseppe (Pino), Vestito Gianfranco, Amato Patrizia, Autiero Antonio, Avallone Marco, Baiano Biagio, Benincasa Aldo, Caputo Antonio, Cardito Simona, Carnile Maria Ciro (Mirella), Carpi Pasquale (Maurizio), Cassini Ciro, Cimino Rosa Tina, D’Amora Carmine, De Giovanniello Valentina, Di Martino Paolo, Dursio Cesare (Cesare), Ferrigno Teresa, Gargiulo Stefania, Lucci Antonio, Marchese Giovanna, Marsiglia Antonio, Masi Giuseppe (Pino), Miranda Roberta, Mollo Laura, Monaco Esterina (Ester), Palma Maria, Pastore Luciano, Petrone Ivana, Ponticiello Enzo, Romano Antonino, Siniscalco Raffaella, Stoelcker Luca, Zarlengo Ciro.

Partito Liberale Europeo: Saetta Concetta (Cetty), Sannino Giorgio, Ferrara Vincenzo, Bimonte Rosita, Schiano Ciro, Di Paolo Ivana, Formisano Antonio, Cenni Adele, Ibarra Angeli Catherin, Criscuolo Raffaele, Matrolonardo Massimo, Cantile Danilo Nicola, Flores Dora, Di Gioia Giovanna, Conte Antonio, Labozzetta Simona, Ferrario Veronica Verdiana, Ramezza Flavia, Fiore Andrea, Capuano Riccardo, Landa Maria, Imparato Luigi, Messina Stefania, Pagano Gilda, De Angelis Luigi, Laudati Immacolata, Iorio Carmela, Ballone Ivan, Lepore Loris.

Rinascimento Partenopeo: Guarino Riccardo, Famiglietti Massimo, Ricci Barbara, Adelfi Vittorio, Bevilacqua Roberta, Borriello Marco, Brandi Maurizio, Caianiello Valentina, Caiazzo Mario, Cancelliere Maria, Cappitti Sara, Cavaiolo Luigi, Collino Vincenzo, Conte Riccardo, Dinacci Luigia, Donisi Girolamo, Errichiello Cinzia, Formicola Ercole, Gioia Alessandro, Grillo Maria Rosaria, Iacobone Alfonso, Iodice Giovanni (Gianni), Lepre Francesco, Maisto Vincenzo, Sebastiano Martone, Novi Antonio, Piccolboni Fernando, Porzio Anna, Ranucci Claudia, Russo Anna, Sangiovanni Ugo, Santopietro Danilo, Scancamarra Vincenzo, Sorrentino Mariarosaria, Spatalino Marco, Scelta Michelina (Cavagnoli), Tortora Alessia, Tinchese Pasqualina (Lina), Zeno Marcella.

GIOVANNI MOSCARELLA. 3V Libertà e Verità: De Vito Marina, Forte Francesco, Biglietto Margherita, Russo Gaetano, Cirillo Anna, Zucchero Davide, De Stasio Rossella, Criscuoli Angelo, Mastrilli Marcella, Di Bella Salvatore, Ragno Raffaella, Arnone Michele, Rulli Marica, Tumminelli Giulio, Castiglioni Stefania, Rosano Marco, Biscardi Domenica, Rovere Maurizio, Passano Michele, Pievani Nora, Pizzuti Lorenzo, Balia Alessia, Becagli Fabio, Miccinesi Chiara, Tomberli Luca, Fedi Tiziana, Mugnaini Marco, Ciaiola Vanda, Innocenti Massimiliano, Coccia Serena, Zecchi Francesco, Battaglia Enrica, Bulli Claudio, Nesti Manuele.

ROSSELLA SOLOMBRINO. Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale: Alifuoco Giulio, Bianco Salvatore, Cafararo Franco, Cefaro Maria Cristina, Conelli Enrico, Cunti Francesca, D’Arrigo Filippo, De Chiara Assunta Raffaela, De Micco Massimiliano, De Novellis Anna, Delli Paoli Angela, Di Monte Mario, Esposito Paolo, Fontana Giuseppe, Franco Ciro, Fulgione Rosa Maria, Godano Cataldo, Iozzolino Italo, Lo Russo Rocco, Monaco Sonia, Nannola Adelaide, Pariota Anna, Pepino Federica, Picariello Stefania, Sauzullo Procolo, Scognamiglio Marco, Sommella Luigia, Storace Maria, Traino Wanda.

ANTONIO BASSOLINO. Azione: Russo Simona, Basile Alessandro, Crolla Luciano, Abbatiello Anna, Cautiero Gelsomina, De Scisciolo Arturo, Di Bello Ciro, Di Pietro Paola, Falconi Gianmarco, Farro Ciro, Fera Marcello, Ferlito Alfio, Fusco Paola, Gesuele Salvatore, Guaccio Andrea, Guarracino Valerio, Irace Simona, Luongo Ciro, Madonna Federica, Marino Rosa, Migliorato Giuseppe, Minichini Carmine, Minichini Raffaele, Musella Antonio, Petrone Gelsomina, Pinto Riccardo Marco, Romano Anna, Sannino Raphael Francesco, Simonetti Alessandra, Sobrino Andrea, Vittoria Forgione Antonio Maria.

Bassolino per Napoli: Laudanno Rosanna, Aragiusto Giuseppe, Bembo Giovanni, Borriello Domenico (Mimmo), Brasiello Dolores (Lola), Broscritto Gennaro, Canzanella Anna, Caprio Davide, Capuozzo Claudia, Casagrande Franco, Cataletto Rosaria, Centanni Gennaro, D’Accico Desiree, D’Addosio Concetta, De Francesco Giorgio, Del Giudice Elvira, Della Ragione Achille, De Michino Fabio, Esposito Michele Ciro, Falcone Carlo, Gallo Maria Rosaria, Gaudini Marco (Gaudino), Guerriero Salvatore, Lange Salvatore Consiglio (Toti), Madonna Giancarlo, Maggio Mario, Mallozzi Chiara, Masciari Domenico, Maselli Paolo, Miranda Filomena (Milena), Modolo Assunta, Pica Salvatore, Piemontese Debora, Pisa Luna, Riegel Massimiliano, Serino Bernardina, Tremolaterra Ciro, Troncone Gaetano, Vigneri Ernani, Viscione Barbara.

Con Napoli Bassolino sindaco: Savarese Anna, Alaio Oreste, Anselmo Massimo, Broccoli Fabiana, Carelli Raffaele, Castagnola Sergio, Cirillo Giustina, Colizzi Adolfo, Del Giudice Flavio, De Pascale Vincenzo, Di Bartolomeo Vittoria, Di Iorio Stefania, Ferrara Lidia, De Fazio Girolamo, Ferrigno Rosanna, Formisano Giovanni (Gianni), La Fratta Barbara, Limatola Pasquale, Liotti Guido, Lombardi Marco, Lops Eliana, Malafarina Eliana, Mattia Sandro, Mennillo Paola, Notaro Concetta, Nitti Raffaele (Lele), Pane Concetta, Petrone Francesco (Franco), Ravel Mario, Recupito Maurizio, Ricciotti Anna Maria, Savarese Marika, Scatozza Carmela, Sedia Pasquale, Sigillo Antonio (Tony), Sorrentino Lucia, Talamo Annamaria, Tubelli Flora, Vacca Immacolata (Imma), Vitiello Davide.

Napoli è Napoli con Bassolino sindaco: Migliarotti Ennio, Acunzo Luca, Caliendo Rosario, Capolino Augusto, Capozzoli Luigi, Castaldi Antonio, Ciccone Giuseppe, Dati Marco, Delle Donne Raffaele, De Lucia Gennaro, Di Dio Stefania, Elicio Francesco, Elicio Maria Rosaria, Ferri Deny, Fiorillo Sabato, Gatto Anna, Grimaldi Vincenzo, Guarracino Rosario, Guida Francesco, Inzirillo Ester, Italiano Massimo, Masullo Antonio, Matacena Marianna, Monaco Cristofaro, Montella Rosa, Montesarchio Angela, Musella Giuseppe, Papa Pierluigi, Pesante Lucia, Pesante Lucia, Ricci Cira, Russo Carmine, Sasso Raffaella, Maria Zampicinini.

Partito Gay Lgbt+: Napoli Chiara, Brunaccini Michele Adriano, Caglioni Susanna (Caligola), Di Miceli Alessandro (Alessia Kasei), Ambrosini Stefano (Stefano), Bilardi Alessia, Bitetti Vitantonio, Bovero Alessandro, Capuano Luca Vincenzo, D’Apuzzo Soraya, Esposito Monica, Fusacchia Manuela, Geminiani Valentina, Giovarruscio Deborah (Debby), Guerra Carmine, Guidotti Giampiero, Legnani Paola, Lustri Patrizia, Manca Veronica, Marcotulli Arianna, Maresca Maristella, Morsilli Riccardo (Ginevra), Palazzo Ignazio, Parente Leopoldo, Picus Giovanni, Sacco Alessandra Lucia, Scarpino Serafino, Simonelli Alessandro, Spano Marco, Suriano Claudio, Taglienti Giulia, Tarducci Loris, Vittori Luca.

MATTEO BRAMBILLA. Napoli in Movimento: Morra Salvatore, Capasso Giovanni, Fusco Minola, Calabrese Alessandro, Rondelli Giuseppe, Totaro Luisa, Marsicovetere Augusto, Liotti Giovanni, Ferri Giuseppina, Avitabile Michele, Di Napoli Rosario, Nonno Isabella, Capezzuto Eugenio, Nonno Massimo, Notarangelo Donatella, D’Alise Raffaele, De Rosa Francesco, Salice Margherita, Magnolia Gerardo, Caiazzo Antonio, Esposito Grazia, Reina Giovanni, Esposito Agostino, Scognamillo Anna, Avolio Gennaro, Galardo Domenico, Cerullo Maria Rosaria, Garzoni Giancarlo, Rizzo Pietro, Stanziola Adriana.

ALESSANDRA CLEMENTE. Napoli 2030: Del Giudice Paola, Carignani Francescon, Capuano Diana, Piccirillo Antonio, Angrisani Roberto Antonio, Caruso Vincenzo detto Enzo, Castronuovo Edoardo, De Gregorio Guido Luigi, Russo Angela detta Mollichina, Scherillo Ivan Luigi Antonio detto Ivan, Baraldi Fabio, Barretta Sabrina detta Ruocco, Bennardo Rosanna, Biccari Roberto, Borea Carlo, Carleo Sergio, Cigliano Paola, Contocalakis Carlo, Cortese Enrico Itabuna, Cozzolino Attilio, Cretella Raffaele detto Lello, D’Avino Luigi, Ferrara Anna, Ferraro Luca, Giacalone Marco, Irollo Claudio, Metz Fabrizio Maria, Mirabile Manuela, Mosè Manuela, Pagano Concetta, Paparozzi Carlo, Pascarella Giovanna, Russo Veronica, Santini Giunio, Santosuosso Mariagrazia, Selce Paolo, Serino Chiara, Tasso Antonio, Terracciano Enza detta Nancy, Voghera Danilo.

Potere al Popolo: Laurenzano Gianpiero, Pirone Marzia, Tubelli Antonia, Talamo Simona, Luise Gabriella, Punzo Roberta, Lombardi Laura, Mossetti Paolo, Aragno Giuseppe, Franco Michele, De Luca Piero, Hila Alban, Zecca Antonello, Angelone Paolo, Della Notte Salvatore, Cannitiello Irene, Ferraro Ermete, Gentile Gemma, Grassi Simona, Chirchiano Fabiana, Nesta Liana, Razzino Rossella, Annunziata Maria Celeste, Bizzarrini Nadia, Petrone Carmela (Lina), Morra Marco, Mandara Luca, Esposito Antonio, Sasso Clementina, Lauritano Carmela, Urciuolo Giovanna, Terminielo Benedetta, Minicone Lorenzo, Mauriello Alessio, Simioli Beniamino, Dentale Diego Albino, Baiano Federica, Persico Carmela, Straus Thomas Adolf, Matturo Monica.

Prima Napoli – Lega: non ammessa. Catello Maresca Sindaco: non ammessa. Catello Maresca: non ammessa. Movimento Quattro Zampe: non ammessa. Alessandra Clemente sindaco: non ammessa.