Tragedia a Sant’Urbano, in provincia di Padova, dove un’esplosione, dovuta a una probabile fuga di gas, ha dato origine a un incendio all’interno di un’abitazione: una donna è morta mentre il marito e i figli della vittima sono rimasti feriti.

Esplosione a Sant’Urbano, nel Padovano. Si ipotizza una fuga di gas

È stata identificata come Alina Crenicean, di origini romene, la mamma che ha perso la vita nel drammatico incendio divampato all’interno del suo appartamento a seguito di un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas.

La deflagrazione è avvenuta poco prima delle ore 08:00 di domenica 26 marzo. Dopo aver ricevuto le prime segnalazioni su quanto accaduto, sul posto si sono prontamente recate alcune squadre dei vigili del fuoco di Este, Rovigo e Padova. Una volta raggiunto il luogo della tragedia, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme mentre altri operatori equipaggiati di autorespiratore sono entrati all’interno della palazzina in cerca della donna.

Una donna è morta nell’incendio: il marito e i due figli sono rimasti feriti

Alina Crenicean è stata individuata all’interno della casa e portata fuori dalla struttura divorata dal rogo. Il marito della donna e i due figli della coppia, invece, sono stati trovati già fuori dalla palazzina all’arrivo delle squadre di soccorso.

I paramedici hanno effettuato manovre di rianimazione ma ogni tentativo si è infine rivelato vano: il decesso della vittima è stato dichiarato sul posto. Il papà e i bambini, invece, sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Il personale medico ha disposto il trasferimento in ospedale tramite elisoccorso per uno dei minori mentre l’uomo e l’altro figlio sono stati portati presso una vicina struttura sanitaria in ambulanza.

L’incendio ha provocato gravi danni all’abitazione: alcuni muri perimetrali, infatti, sono crollati. Al momento, sono in corso le operazioni di bonifica dell’area e gli accertamenti al fine di determinare le effettive cause dell’esplosione mortale.

