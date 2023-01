Esposta a San Pietro la salma di Benedetto XVI

La salma del Papa emerito Benedetto XVI resterà esposta per tre giorni nella Basilica di San Pietro. Giovedì i funerali.

Fin dalle prime luci dell’alba numerosi fedeli e turisti sono in fila in piazza San Pietro dove, a partire dalle 9, nella Basilica è stata esposta la salma del Papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre.

A rendergli omaggio in mattinata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni. La salma di Ratzinger sarà esposta per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì 5 gennaio alle 9.30.

Mattarella e Meloni tra i primi a rendere omaggio al Papa Emerito

Il premier Meloni, che ha reso omaggio alla salma di Benedetto XVI, insieme al presidente della Repubblica Mattarella, c’erano anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

All’apertura della camera ardente di Benedetto XVI, in Piazza San Pietro, c’erano oltre 15mila persona in attesa di dare l’ultimo saluto al Papa Emerito. Fin dalle prime luci dell’alba numerosi fedeli e turisti erano già in fila all’interno della piazza.

Dopo la cerimonia funebre la salma di Benedetto XVI sarà deposta nelle Grotte vaticane nella tomba che fu di Giovanni Paolo II, prima di essere trasferito nella Basilica di San Pietro una volta divenuto santo.