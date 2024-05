Ex dipendente Rai morto per sospetta esposizione all’amianto, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo

La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte dell'ex dipendente Rai Sodkiewicz, causata dall'amianto.

Amianto killer. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte, avvenuta il 13 maggio scorso, dell’ex dipendente della Rai, Mariusz Marian Sodkiewicz, causata da una forma tumorale dovuta alla possibile esposizione all’amianto. Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo che ha disposto l’autopsia.

Nei mesi scorsi il 62enne aveva presentato una denuncia a piazzale Clodio chiedendo “di individuare e giudicare i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti all’amianto” nella sede romana di Viale Mazzini dell’azienda pubblica. In una prima fase il procedimento era stato avviato per lesioni gravi, fattispecie poi aggravata dopo la morte dell’uomo.

Il decesso dell’ex dipendente della Rai, secondo quanto è stato finora ricostruito, è arrivato in seguito ad una forma tumorale dovuta all’esposizione all’amianto. L’autorità giudiziaria nelle ultime ore ha disposto l’autopsia e nominato un consulente.