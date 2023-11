Il voto in diretta per la scelta della città che ospiterà l'Expo 2030: quando sapremo il vincitore della sfida tra Roma, Riyad e Busan.

Il momento decisivo è arrivato. Alle porte di Parigi, al Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux, i 182 delegati del Bie dovranno scegliere la città che ospiterà l’Expo 2030. Roma ha lanciato la sfida alla capitale saudita Riyad e alla sudcoreana Busan. Una sfida quasi impossibile, ma la speranza della Capitale è di raggiungere il ballottaggio per poi giocarsela, nel segreto dell’urna, contro l’Arabia Saudita. L’esito del voto dovrebbe arrivare intorno alle 17 o qualche minuto più tardi.

Expo 2030, la diretta e come si vota per scegliere la città vincitrice

Dopo gli ultimi appelli delle tre candidate, dovrebbe iniziare poco prima delle 17 il voto dei delegati. Dovranno esprimersi con una sorta di telecomando sul quale premere il tasto corrispondente alla città che scelgono: 1 per Busan, 2 per Roma, 3 per Riyad e 4 per l’astensione.

Per vincere al primo turno è necessario raggiungere i due terzi dei voti, quindi almeno 120 preferenze. Impresa molto difficile, ma su cui punta Riyad. Se nessuna città dovesse raggiungere il quorum si andrebbe al ballottaggio tra le due città più votate: a quel punto vince chi prende un solo voto in più. Tra il primo e l’eventuale secondo round le tre candidate avranno 15 minuti di tempo per provare a conquistare gli ultimi voti.

Per l’ultimo appello Roma ha schierato non solo le tre testimonial – Bebe Vio, Sabrina Impacciatore e Trudie Styler – ma anche il campione del tennis Jannik Sinner, che ha inviato un messaggio per l’occasione. Così come ha fatto anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che si rivolge ai delegati chiedendo di “portare la storia nel futuro” con Roma. Meloni, così come il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, non è presente a Parigi, al contrario del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.