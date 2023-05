Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros.Discovery

Fabio Fazio lascia la Rai. Warner Bros. Discovery ha annunciato oggi un clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva: Fazio sarà protagonista sul canale Nove.

Warner Bros. Discovery ha annunciato che Fabio Fazio, già dal prossimo autunno, sarà in onda sul Nove insieme alla Littizzetto

Grazie a questo accordo, che avrà la durata di quattro anni, il conduttore di Che tempo che fa debutterà sul canale Nove già dal prossimo autunno. “Nelle prossime settimane – ha fatto sapere Warner Bros. Discovery – saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Del progetto farà parte Luciana Littizzetto, protagonista insieme a Fazio di uno dei binomi artistici di maggior successo”.

“Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio – commenta Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery – e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros”.

“Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno – aggiunge – è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali tv e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia”.

“Un gruppo media leader a livello globale che in questi anni ha svolto un ruolo determinante nel far crescere l’industria culturale del Paese, proponendo alla platea italiana un modello nuovo di fare contenuti, capace di distinguersi grazie a generi diversi e contemporanei e di creare con il pubblico un legame solido e di reciproca fiducia spaziando dalla televisione al cinema, dallo streaming ai games e molto altro ancora”, conclude Warner Bros. Discovery.

L’ironia di Salvini sui social: “Belli ciao”

“Belli ciao” è il tweet ironico, accompagnato dall’emoticon della manina che saluta, con cui il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la notizia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che lasciano la Rai per passare a Discovery.