Il Congresso del Pd è solo alle battute iniziali ma c’è chi, a partire dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, già minaccia fuoco e fiamme in caso di vittoria di Elly Schlein. Pronto, assicura, con altri ex renziani ed esponenti dell’ala liberal del partito, a fare le valigie.

Lo svarione

Così ieri, quando su Twitter ha iniziato a circolare un meme proprio sulla Schlein, molti di loro non sono riusciti a trattenersi. E hanno iniziato a compulsare la tastiera contro la temutissima vetero-comunista credendo che quel post fosse farina del suo sacco.

Ma che c’era scritto in quel Tweet con tanto di foto della Schlein a campeggiare in primo piano? Una frase dell’economista Adam Smith: “Il clamore e i sofismi dei mercanti e dei produttori persuade facilmente il popolo che gli interessi privati di una parte, e di una parte subordinata, della società, siano l’interesse generale di tutti”. Con la firma di Elly Schlein anziché del vero autore.

Apriti cielo! Gli anti-Schlein non vedevano l’ora e nel giro di qualche ora si è scatenato un putiferio social. A cascarci con tutte le scarpe, è stato per esempio, l’economista ed ex parlamentare Pd Riccardo Puglisi, che proprio non è riuscito a trattenersi. “I sofismi dei mercanti”, ha twittato laconicamente rilanciando la presunta frase della Schlein. “Puglisi non conosce Adam Smith (vabbè)… ritwitta cose a caso, anche citazioni fake”, gli fa notare un utente. “Mi dica per bene”, chiede spaesato l’economista. “Ti hanno trollato e ci sei caduto come una pera cotta”. Game, set e match.