Fantapapa, arriva il gioco online sul conclave: cos’è, come funziona e come si ottengono più punti e bonus

Con l'avvicinarsi del conclave arriva il Fantapapa: cos'è, come funziona e come giocare puntando sui cardinali più papabili.

I bookmaker hanno aperto le scommesse, anche per l’elezione del prossimo Papa. La sfida sarebbe a due, tra l’italiano Pietro Parolin e il filippino Luis Antonio Tagle. Non mancano altri nomi, tanto italiani (Zuppi, Pizzaballa), quanto provenienti dall’Europa (Erdo, Tolentino) o dall’Africa (Ambongo Besunu e Turkson). Ma in attesa delle variazioni continue delle quote delle agenzie (soprattutto britanniche) tutti possono già giocare – senza soldi né vere scommesse – con il Fantapapa per provare a predire cosa succederà durante il conclave. E non solo.

Un gioco online in pieno stile Fantasanremo, che segue proprio il successo di quella piattaforma. Sono già migliaia gli utenti iscritti su di un sito in cui bisogna schierare proprio la formazione dei propri candidati papabili, come se fossero un team calcistico. E si può scommettere anche su altro: quale nome sceglierà il prossimo pontefice, le prime parole dopo l’annuncio, il giorno in cui verrà eletto, ma anche dopo quante fumate, il suo ordine religioso o il tipo di discorso che terrà. Ma cos’è e come funziona il Fantapapa?

Cos’è e come funziona il Fantapapa

Il Fantapapa è un gioco creato da Mauro Vanetti, sviluppatore di videogiochi, e Pietro Pace, Data e Ai architetct. Si può raggiungere online e ha una grafica “retrò”, studiata per rivolgersi al “mondo nerd”, come spiega lo stesso Pace a Wired. La piattaforma conta già migliaia di utenti.

Per accedere bisogna registrarsi con una mail, verificare l’account e si può si iniziare. Ci sono i cardinali da selezionare, quelli considerati più papabili. E poi, in una sorta di modulo che altro non è che un 4-3-3 calcistico, si schiera la punta centrale, in pratica un capitano, il “più papabile”. Ovvero colui che, se eletto, permette di ottenere il doppio dei punti. In porta, diciamo così, si schiera invece un “ineleggibile”, ovvero quello considerato meno papabile. Anche per questo si prendono punti. Per ogni cardinale tra cui scegliere è disponibile una breve scheda tecnica con nome, età, nazionalità e ruolo.

Come si attribuiscono i punti e per cosa

I punti non vengono assegnati solamente per aver scelto il cardinale che verrà poi eletto Papa (in questo caso i punti sono 500), ma anche per altri casi. Per esempio, per ogni citazione di un cardinale sull’Ansa o sulle prime pagine di alcuni quotidiani si hanno altri 50 punti. Poi ci sono i cardinali jolly, quelli che ottengono punti per la loro nazionalità indipendentemente dal fatto che vengano citati: sarà sufficiente che un cardinale della loro stessa nazionalità venga citato per avere, in questo caso, la metà dei punti.

I punti si ottengono anche all’inizio, scegliendo gli 11 cardinali papabili (se ne avranno 100). Il capitano porterà bonus e malus raddoppiati. Poi si prendono punti anche con tutto ciò che riguarda il Papa eletto: nome, giorno, quante fumate nere, l’orientamento politico, etc. I bonus vengono attivati solo dopo l’inizio ufficiale del conclave. Ed è inoltre possibile, come per il Fantasanremo, creare una lega privata con amici, parenti e conoscenti. Non ci sono premi in palio.