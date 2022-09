FdI, arrestata a Catania Barbara Mirabella

Arresti domiciliari per l’imprenditrice catanese ed ex assessore comunale alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Catania, Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in Sicilia per Fratelli d’Italia, per un posto da deputata all’Ars. L’inchiesta riguarda appalti nel settore della sanità.

La candidata alle regionali in Sicilia di Fratelli d’Italia, Barbara Mirabella, è stata arrestata questa mattina con l’accusa di corruzione e falso

L’arresto dell’esponente del partito di Fratelli d’Italia, secondo quanto riferisce l’Ansa, è avvenuto questa mattina. Nell’inchiesta sono coinvolti un medico e un imprenditore, per tutti e due il gip ha deciso una misura interdittiva. L’inchiesta, che coinvolge l’ex assessore della giunta guidata dal sindaco Salvo Pogliese, è stata condotta dalla Squadra mobile della questura di Catania.

Barbara Mirabelli, secondo quanto trapela da fonti giudiziarie, è indagata per corruzione e falso in atto pubblico insieme a un medico e un imprenditore, anche loro catanesi. Il gip, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura, ha disposto anche l’interdizione per 12 mesi nei confronti del direttore dell’Uoc di Chirurgia dell’azienda ospedaliera San Marco, Francesco Basile, per quattordici episodi di falso, due reati di corruzione e due di concussione; sospensione (sempre 12 mesi e per corruzione) dall’attività imprenditoriale per l’imprenditore, Giovanni Trovato.