Festival di Sanremo 2025, ecco come viene stabilito il vincitore e qual è il vero premio per chi vince la kermesse

Il Festival di Sanremo 2025 è pronto a tornare con il suo carico di emozioni, musica e, inevitabilmente, polemiche. Una delle principali novità di questa edizione riguarda il sistema di voto, modificato per garantire maggiore equilibrio tra il giudizio delle giurie e il voto del pubblico. Ma come viene decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2025? E cosa si aggiudica l’artista che conquista il primo posto? Scopriamolo nel dettaglio.

Il sistema di voto del Festival di Sanremo 2025

Quest’anno, il regolamento introduce un sistema di voto articolato, suddiviso in più fasi e con il coinvolgimento di tre giurie distinte:

Televoto (pubblico da casa);

(pubblico da casa); Giuria della sala stampa, TV e web ;

; Giuria delle radio.

Ecco come si svolgeranno le votazioni nelle diverse serate:

Prima serata (martedì 4 febbraio 2025) : tutti i 29 cantanti in gara si esibiscono e vengono votati esclusivamente dalla giuria della sala stampa, TV e web.

: tutti i 29 cantanti in gara si esibiscono e vengono votati esclusivamente dalla giuria della sala stampa, TV e web. Seconda serata (mercoledì 5 febbraio 2025) : si esibiscono 15 artisti, votati dal televoto e dalla giuria delle radio.

: si esibiscono 15 artisti, votati dal televoto e dalla giuria delle radio. Terza serata (giovedì 6 febbraio 2025): si esibiscono i restanti 14 artisti, con lo stesso sistema di voto della seconda serata.

Dopo la terza serata, viene pubblicata una classifica parziale che rivela solo i primi cinque artisti, senza specificare l’ordine di posizionamento. Il peso del voto fino a questo momento è equamente distribuito: 50% televoto e 50% giuria delle radio.

Serata finale (sabato 8 febbraio 2025) : tutti i 29 artisti ripropongono i loro brani e vengono votati da tutte e tre le giurie con la seguente ripartizione: Televoto: 34% Giuria della sala stampa, TV e web: 33% Giuria delle radio: 33%

: tutti i 29 artisti ripropongono i loro brani e vengono votati da tutte e tre le giurie con la seguente ripartizione:

Il risultato della serata finale si somma ai voti raccolti nelle precedenti serate, generando una nuova classifica. I primi cinque artisti accedono alla fase decisiva, dove si esibiscono nuovamente e vengono rivotati con lo stesso sistema. L’artista che ottiene il punteggio più alto viene proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Qual è il premio per il vincitore del Festival di Sanremo 2025?

Il trionfatore del Festival di Sanremo 2025 riceverà il prestigioso Leone di Sanremo, una statuetta ispirata allo stemma del comune ligure. Contrariamente a quanto avviene nei talent show, il Festival non prevede un premio in denaro per il vincitore. Tuttavia, la vittoria garantisce un’enorme visibilità mediatica e spesso si traduce in un significativo successo discografico.

Inoltre, il vincitore di Sanremo ottiene il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, un evento di portata internazionale che può amplificare ulteriormente la carriera dell’artista.