Figli abbandonati alla nascita e il diritto alla conoscenza delle proprie origini: il convegno a Roma

“Diritti e Conoscenza. I figli abbandonati alla nascita e il diritto alla conoscenza delle proprie origini”. Questo è il titolo del convegno organizzato dall’associazione F.A.e G.N. Figli Adottivi e Genitori Naturali ODV. L’evento si svolgerà lunedì 4 Dicembre 2023 dalle 9.00 alle 13.00 presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” a Palazzo Valentini in via IV Novembre, 119/a Roma e sarà realizzato con il supporto di CSV Lazio ETS. Qui è possibile iscriversi all’incontro.

Il diritto di conoscere le proprie origini biologiche coinvolge tutti coloro che sono toccati dal tema dell’abbandono. La Legge attualmente in vigore (legge 184 del 1983 e modifiche apportate dalla legge 149 del 2001) vieta infatti ai figli adottivi non riconosciuti alla nascita di accedere alle informazioni sulle proprie origini per 100 anni. Negando il diritto di conoscere la propria storia d’origine e privando inoltre di venire a conoscenza di eventuali patologie ereditarie e familiari che possono avere nell’individuo gravi ripercussioni sul diritto alla salute.

L’associazione F.A. e G.N. vuole quindi divulgare l’esistenza di una realtà poco conosciuta e poco seguita che ha bisogno di essere ascoltata, attraverso esperti che porteranno il loro contributo in ambiti diversi, giuridico, psicologico, artistico, mediatico e politico.