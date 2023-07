Il giornalista Filippo Facci, al centro della polemica per le sue parole sul caso La Russa, è stato denunciato per stalking dall'ex moglie.

Filippo Facci ha ricevuto un ammonimento dal questore di Milano per presunti atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Il giornalista di Libero, al centro delle polemiche per le sue parole sul caso La Russa e sulla presunta violenza sessuale denunciata da una ragazza di 22 anni e commessa da Leonardo Apache La Russa (figlio del presidente del Senato), rischia sempre più l’addio alla trasmissione in Rai prevista per la prossima stagione

La notizia del procedimento amministrativo ricevuto da Facci è stata anticipata dall’Agi e confermata da La Stampa. L’istruttoria è nata dalla segnalazione dell’ex moglie del giornalista ed è stata portata avanti dalla Divisione anticrimine della questura del capoluogo lombardo.

Facci aveva commentato con l’Agi parlando di un “atto dovuto, legato molto banalmente a delle mail che io e la mia ex moglie e madre dei miei figli ci siamo scambiati e che non le sono piaciute”. Per Facci è quindi un “atto amministrativo e impugnabile davanti al Tar, il cui peso è talmente poco considerevole che non so nemmeno se lo impugneremo”.

L’ammonimento è un provvedimento amministrativo che viene emesso a tutela di una presunta vittima di stalking: l’obiettivo è quello di prevenire danni più gravi e dissuadere la persona ammonita ad avere determinati comportamenti. Il caso si aggiunge alle proteste già arrivate in queste ore su Facci, che dovrebbe condurre il programma ‘I Facci vostri’ in Rai nella prossima stagione. Sempre che i fatti delle ultime ore non cambino completamente la situazione, come già richiesto da più parti.