Filippo Turetta arriverà in Italia sabato: sarà consegnato alle autorità a Venezia

Filippo Turetta arriverà in Italia sabato 25 novembre. Verrà consegnato alle autorità nazionali a Venezia, durante la mattinata di sabato. La notizia è stata riferita dal legale del giovane, Giovanni Caruso: un aereo dell’aeronautica militare partirà alle 8 da Roma, arriverà alle 10 a Francoforte per prelevare il giovane. Poi la partenza dall’aeroporto tedesco è prevista per le 10.45, con destinazione Venezia.

Turetta, nell’interrogatorio, ha ammesso di “aver ammazzato la fidanzata e di aver cercato di farla finita ma non ho avuto il coraggio”. La confessione è stata fatta alle autorità tedesche. Al momento dell’arresto, avvenuto dopo una fuga di una settimana, Turetta aveva addosso un coltello, un guanto, un bancomat prepagato e 200 euro in contanti.

Come detto, quindi, Turetta arriverà a Venezia sabato mattina, dove sarà consegnato alle autorità italiane, dopo aver accettato l’estradizione chiesta dai giudici e accolta dal tribunale tedesco. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che il giovane ha un nuovo legale: si tratta di Giovanni Caruso, del foro di Padova, ordinario di diritto penale all’Università degli studi di Padova. Caruso dovrebbe affiancare nel collegio difensivo il primo legale, l’avvocato Emanuele Compagno di Dolo. Turetta è accusato dell’omicidio volontario dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin.