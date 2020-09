Fischi e lancio di pomodori contro il Capitano. Salvini costretto a interrompere il suo comizio a Torre del Greco dopo soli 5 minuti

Più fischi che applausi accolgono Matteo Salvini a Torre del Greco nella seconda tappa del tour che porterà oggi il leader della Lega in diversi comuni della Campania culminando nel tardo pomeriggio a Napoli con l’incontro con i cittadini in Piazza Matteotti. Aspramente contestato soprattutto dai centri sociali, Salvini con qualche difficoltà, dribblando anche il lancio di alcuni pomodori, ha portato a termine il suo intervento – durato qualche minuto – sul palco allestito nella piazzetta all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e Via Roma. “Chi lancia pomodori – ha detto poi il Capitano -, minaccia e insulta non protesta, è un incivile. Tornerò ad incontrare le persone perbene che sono la maggioranza pacifica, silenziosa e laboriosa di questa splendida città”.