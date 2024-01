Fondi per il Sud, De Luca denuncia Fitto

Allo scadere dei 30 giorni previsti nella precedente diffida, è stato presentato oggi, come annunciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’esposto-denuncia contro il ministro Raffaele Fitto in relazione al blocco da parte del ministero della Coesione – da oltre un anno e mezzo – dei fondi di sviluppo e coesione (Fsc), destinati al Sud.

De Luca ha presentato una denuncia nei confronti del ministro Fitto alla Corte dei Conti, alla magistratura penale e al Tar Campania

La denuncia è stata presentata in sede di giustizia amministrativa, contabile e penale al Tar Campania, alla procura contabile e alla procura della Repubblica. Il governatore, ribadisce Palazzo Santa Lucia, “rinnova al ministro Fitto l’invito a un confronto pubblico”.

“Abbiamo appena presentato la denuncia alla Corte dei Conti, alla magistratura penale e al Tar Campania per la decorrenza dei 30 giorni che avevamo fissato per completare l’iter per il riparto di Fondi Sviluppo e Coesione” ha detto il presidente della Regione Campania De Luca.

“Vedo che continuano a proporre dati falsi come quello sulla spesa dei Fondi Europei per il Sud”

“Ne ho approfittato – ha detto il governatore campano – per rinnovare anche l’invito a un confronto per un dibattito pubblico su questi fondi. Vedo che continuano a proporre dati falsi come quello sulla spesa dei Fondi Europei del sud, ormai sono ridotti alla falsificazione per cercare di dare qualche modifica. Lo sfido sul dibattito pubblico sui fondi di coesione, lui o altri ministri che continuano a raccontare stupidaggini”.