Forza Italia scippa la proposta di legge Saman alla 5S Ascari

“La proposta di legge Saman, inserita ieri come subemendamento nel decreto Cutro da Forza Italia, nasce da un’intuizione del Telefono Rosa e nello specifico dal lavoro della nostra presidente Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, e della vicepresidente, avvocata Antonella Faieta. Sono state loro a capire che la ragazza poteva essere salvata. Per questo insieme a tutta l’Associazione, e con il supporto e la professionalità dell’onorevole Ascari, senza la quale non sarebbe stato possibile nulla, si sono battute per proporre una legge che garantisse il rilascio immediato del permesso di soggiorno alla vittima che denuncia un matrimonio forzato, permettendole così di svincolarsi dalla famiglia di origine. Questa legge, che porta il nome di Saman, è passata alla Camera il 6 aprile del 2022″. È quanto sottolinea Telefono Rosa in una nota.

La proposta di legge Saman era nata da un’intuizione di Telefono Rosa sostenuta dalla parlamentare 5S Stefania Ascari

“Vogliamo ringraziare il senatore Gasparri – aggiungono da Telefono Rosa – per aver tempestivamente recepito l’importanza di tale proposta di legge, facendosi quindi carico lui stesso della proposta da noi avanzata a firma Ascari. Ci avrebbe fatto piacere essere ringraziate o almeno menzionate per tutto il lavoro svolto. Ancora una volta sottolineiamo che le volontarie tutte, comprese le avvocate e psicologhe, prestano la loro opera gratuitamente”.

“Un grazie forse, senatore Gasparri, poteva essere un nuovo metodo di relazionarsi tra le Istituzioni e la società civile”

“L’Associazione – spiega ancora Telefono Rosa – non è destinataria di soldi pubblici ed è per questo che un grazie forse, senatore Gasparri, poteva essere un nuovo metodo di relazionarsi tra le Istituzioni e la società civile. Quello che da sempre interessa il Telefono Rosa è che nessuna donna sia costretta a subire le violenze di cui è stata oggetto Saman”.

Telefono Rosa: “Un ringraziamento speciale va all’on. Stefania Ascari”

“Quindi, al di là del colore politico – aggiungono -, è essenziale che leggi come questa riescano ad essere approvate, diventando così utili strumenti di salvaguardia per le cittadine e i cittadini. Alla proposta di legge Saman ci abbiamo sempre creduto, speriamo che questa legge completi il suo corso e possa davvero tutelare le donne. Un ringraziamento speciale, come Telefono Rosa, va all’on. Stefania Ascari che con umiltà e sensibilità ha sempre lavorato sul territorio, al fianco delle Associazioni, per rendere la nostra società migliore”.