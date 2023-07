Francesco Vaia dallo Spallanzani al ministero della Salute: sarà il nuovo direttore generale della Prevenzione

Vaia è in procinto di diventare il nuovo direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, anche se per ora smentisce.

Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto Lazzaro Spallanzani, secondo fonti consultate da La Notizia sarà il nuovo direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute. Una nomina per la quale Vaia era in pole da mesi, come anticipato su questo giornale. E che ora sarebbe di fatto ufficiale in virtù del Decreto di nomina che risulterebbe già inviato alla Corte dei Conti per l’approvazione.

Abbiamo contattato Vaia chiedendo conferma delle voci che, nei corridoi della Regione Lazio, lo davano già dimissionario (per via del nuovo incarico), ma il diretto interessato ha smentito categoricamente: “Assolutamente falso”. Nel frattempo, la sua segretaria Odile Grieco è stata già presa in carico dal ministero della Salute con deliberazione del Direttore Generale 0000292 del 30/06/2023 a decorrere dal primo luglio scorso fino al prossimo 31 dicembre.