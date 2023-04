Friuli Venezia Giulia, Fedriga verso il bis

Il leghista Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra e governatore uscente, secondo gli exit poll di Opinio Italia per la Rai sulle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, si afferma tra il 61 e il 65%; Massimo Moretuzzo (centrosinistra) tra il 28 e il 32%; Alessandro Maran del Terzo Polo tra il 3 e il 5%; Giorgia Tripoli (lista Insieme Liberi) tra il 2 e il 4%.

Con 16 sezioni scrutinate su 1.360, secondo i dati sono quelli ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia, il candidato del centrodestra Fedriga è in testa con il 57,28%. Seguono Moretuzzo (centroinistra-M5s) col 35,55%, Tripoli (Insieme liberi) col 4,92%, Maran (Azione-Iv-+Europa) col 2,24%.

L’affluenza è stata del 44 per cento per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, ma il dato è ancora parziale. La percentuale più bassa, pari al 42 per cento, si registra nella circoscrizione di Tolmezzo, seguita dal 43 per cento di Trieste e Pordenone. A Gorizia ha votato il 46 per cento degli elettori, mentre a Udine, dove si votava anche per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, si e’ recato alle urne il 47 per cento degli aventi diritto. Nel 2018, quando si votava in un solo giorno, l’affluenza era stata del 49,6 per cento.

L’affluenza al voto in Friuli Venezia Giulia, alle 23 di ieri sera, per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è stata pari al 34,95%, con 387.762 votanti su 1.109.395 iscritti. Nell’arco della stessa tornata elettorale si svolgono anche le consultazioni per il rinnovo di 24 amministrazioni comunali.