Fuga da Azione: lasciano anche Carfagna Gelmini e Versace

Il primo è stato Enrico Costa, poi ieri è toccato anche a Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace. Anche loro lasciano Azione, il partito di Carlo

Calenda. L’annuncio è arrivato in due dei tre casi dalle stesse dirette interessate, mentre per Carfagna l’ufficialità è arrivata solamente attraverso una nota di Azione.

Gelmini ha spiegato la sua scelta legandola all’ingresso del partito nel campo largo: “La decisione di entrare nel campo largo in un’alleanza che comprende il Movimento 5 Stelle e la sinistra di Bonelli e Fratoianni nelle tre regioni che andranno al voto in autunno, mi costringe aprendere atto con rammarico che non posso rimanere”.

Azione lamenta l’incoerenza di chi passa dall’opposizione alla maggioranza “a metà legislatura, contravvenendo così al mandato degli elettori”: le tre parlamentari per ora dovrebbero aderire al Gruppo Misto, anche se non si esclude un approdo a Noi Moderati di Maurizio Lupi.