Fumata bianca sulla nuova Commissione Ue: salvi Fitto e Ribera

La Commissione europea si salva. Si torna allo schema originale, quello stabilito dalle forze di maggioranza in estate. Raffaele Fitto e Teresa Ribera saranno confermati vicepresidenti esecutivi della Commissione. Il via libera del Parlamento europeo arriverà in serata confermando la squadra per il bis di Ursula von der Leyen, anche se il voto formale dell’Europarlamento è previsto per il 27 novembre.

Confermata l’alleanza politica che vede al suo interno Ppe, S&D (Socialisti) e Renew (liberali), tenendo fuori Ecr e le destre. Confermato però anche il ruolo di Fitto, sostenuto pure dal Ppe. Anche se restano i malumori tra i Socialisti, con qualche delegazione che potrebbe votare contro il 27. E quelli dei Verdi, contrari alla nomina del commissario italiano. Non un problema se, come probabile, parte dei Conservatori voterà a favore per blindare Fitto. L’accordo prevede anche un ridimensionamento delle deleghe del commissario ungherese Varhelyi.

L’accordo è stato annunciato questo pomeriggio a Bruxelles da fonti del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D). Sono già state fissate per questa sera le riunioni dei coordinatori dei gruppi politici di tutte le commissioni europarlamentari competenti che hanno tenuto le audizioni dei sei vicepresidenti esecutivi designati, compresi i due che sono stati oggetto dei veti incrociati, l’italiano Raffaele Fitto e la spagnola Teresa Ribera, e dell’audizione del commissario designato ungherese Oliver Varhelyi, pure lui bloccato.

Secondo fonti del Parlamento europeo, tutte le riunioni dei coordinatori delle commissioni responsabili (con una riunione distinta per ogni audizione) cominceranno in parallelo alle 19; se necessario, i coordinatori possono essere sostituiti da altri eurodeputati, su decisione del gruppo pertinente. Oltre a Varhelyi, Fitto e Ribera, le riunioni riguarderanno i vicepresidenti esecutivi designati Kaja Kallas (nuovo Alto Rappresentante per la Politica estera comune), Roxana Minzatu, Stéphane Séjourné, Henna Virkkunen.