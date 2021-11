Fuortes chiude la partita per le nomine in Rai. L’Ad ha indicato la Maggioni per il Tg1, Sangiuliano per il Tg2 e Sala al Tg3. Protesta Usigrai secondo cui è inaccettabile che le nomine vengano decise direttamente a Palazzo Chigi

Alla fine per la direzione dei Tg Rai è arrivata la fumata bianca. Secondo le ultime indiscrezioni, dopo una mattinata vibrante in cui era stato perfino ipotizzato il rinvio del consiglio di amministrazione, l’ad Carlo Fuortes ha pronte le proposte: Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3 con Mario Orfeo verso la direzione Approfondimento. Al Gr Radio e Radio Uno, al posto di Sala, è stato proposto l’attuale direttore del Tg1 Giuseppe Carboni. Alla guida del Tgr confermato Alessandro Casarin, mentre a Raisport si punta su Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli.

Una partita complicata e non ancora del tutto chiusa che arriva dopo giorni di dibattito. In particolare i consiglieri avevano chiesto a Fuortes di spiegare i criteri in base ai quali avrebbe proposto i nomi per le direzioni delle testate giornalistiche come per le direzioni di genere. Così l’ad ieri pomeriggio ha proposto loro un incontro per questa mattina che, però, i consiglieri avrebbero declinato. Un diniego che, secondo voci di corridoio, deriva dal fatto che i consiglieri si sono sentiti trascurati nel processo decisionale.

PIOVONO LE PROTESTE

“Le ricostruzioni di queste ore sulle nomine Rai descrivono un quadro agghiacciante. Ormai, in maniera neanche troppo velata, le nomine verrebbero decise direttamente a Palazzo Chigi”. È quanto si legge in una nota dell’Esecutivo Usigrai. “L’era dei tecnici non può giustificare strappi che rappresentano precedenti gravissimi e preoccupanti: prima il Cda a totale controllo governativo e ora addirittura le nomine decise a Palazzo Chigi. Se fossero vere queste voci si starebbe trasformando la Rai da radiotv di Servizio Pubblico a radiotv di Stato”.