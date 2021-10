Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 che si terrà a Roma sabato e domenica, nel pomeriggio di domani, incontrerà al Quirinale, in visita di cortesia, come fa sapere una nota del Quirinale, il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, il sultano del Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, in qualità di presidente di turno dell’Asean, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres e il presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Jair Messias Bolsonaro.

Il presidente Usa Biden e la first lady partiranno per Roma alle 12.35 locali (le 18,35 in Italia) dalla Joint Base Andrew, in Maryland, e arriveranno nella capitale italiana nella notte. Domani Biden, insieme alla first lady Jill, saranno ricevuti dal Papa, poi il presidente Usa avrà bilaterali con il premier Mario Draghi, col presidente della repubblica Mattarella e con il presidente francese Emmanuel Macron.

Ed è tutto pronto a Roma per accogliere il G20 (leggi l’articolo). Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto oggi al Viminale il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici dello Stato maggiore della Difesa e degli organismi di informazione e sicurezza e il prefetto della Capitale.

“Nel corso della riunione – spiega il Viminale – è stata svolta un’ampia e dettagliata analisi dell’attuazione delle misure già pianificate in occasione del Comitato Nazionale tenutosi lo scorso 13 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del Forum dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20 in programma a Roma per le giornate del 30 e 31 ottobre. Si tratta di una serie articolata e mirata di dispositivi che, anche grazie al potenziamento delle attività di prevenzione e all’intensificazione dei servizi di vigilanza del territorio e del web, è finalizzata a garantire il regolare andamento del vertice internazionale e la necessaria tutela delle delegazioni straniere”.

Oltre al personale dei presidi territoriali, saranno impiegati nella Capitale 5.296 unità di rinforzo, di cui 2.542 della Polizia di Stato, 1.774 dell’Arma dei carabinieri, 580 della Guardia di finanza e 400 unità delle Forze armate, in virtù di un’apposita e temporanea estensione del contingente dell’Operazione “Strade Sicure” riservato a Roma, che sale così complessivamente a circa 2.000 militari. Inoltre, è stata implementata la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale attraverso il concorso di assetti specialistici delle Forze armate, ivi inclusi i sistemi anti-drone.

Nell’area del centro congressi “La Nuvola” è prevista l’istituzione di una zona di massima sicurezza, nella quale è interdetto il traffico veicolare e pedonale, salvo che per i residenti e per le altre persone autorizzate.

Nell’ambito delle attività di prevenzione, come da prassi consolidata in occasione di eventi analoghi, la titolare del Viminale ha disposto il ripristino dei controlli presso tutte le frontiere interne nazionali a decorrere dalle ore 22 del 27 ottobre e fino alle ore 13 del 1° novembre.

Nel corso della riunione, il ministro Lamorgese ha ribadito “l’esigenza che venga costantemente garantito il massimo livello di coordinamento e di raccordo tra tutte le componenti del sistema sicurezza, sia nella fase di prevenzione sia in quella di controllo e di vigilanza del territorio”.