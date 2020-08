G7, Gualtieri: “Scenario economico globale meno pessimista del previsto. Impegno comune per la distribuzione su vasta scala di vaccini anticovid”

“Scenario economico globale meno pessimista del previsto per i ministri delle finanze del G7. Impegno comune per la produzione e la distribuzione su vasta scala di vaccini anticovid e continuo supporto ai paesi più fragili e indebitati. Con un’attenzione speciale per il Libano”. E’ quanto scrive, su Twitter, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a margine del G7 dei ministri delle finanze in videoconferenza.